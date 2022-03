Autobauer Renault zieht sich aus Russland zurück – Sanierungskurs in Gefahr

Für Konzernchef Luca de Meo ist der Ausstieg aus dem russischen Markt ein Rückschlag. Der französische Autokonzern muss seine Margen-Prognose senken.

Der französische Autobauer setzt die Industrieaktivitäten in Russland aus. (Foto: imago images / ITAR-TASS) Fertigungslinie im Renault-Werk in Moskau

Boulogne-Billancourt Wegen des Kriegs in der Ukraine zieht Renault die Reißleine bei seinem Russlandgeschäft. Der französische Autobauer teilte am Mittwochabend mit, seine „Industrieaktivitäten“ in dem Land mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Außerdem würden „alle möglichen Optionen“ mit Blick auf die Beteiligung von Renault am russischen Hersteller Avtovaz mit der Marke Lada geprüft.

Russland ist ein wichtiger und vor allem profitabler Markt für die Renault-Gruppe. Die Entscheidung ist daher ein Rückschlag für den Sanierungskurs von Chef Luca de Meo, der zuletzt erste Erfolge gezeigt hatte. Nun senkte der Konzern seine Prognose für die operative Marge im laufenden Jahr von mindestens vier auf rund drei Prozent.