Autobauer Scott Keogh wird CEO der Scout-Marke von Volkswagen in USA

Der Regionalchef der Volkswagen Nord Amerika Region ist zum CEO des neu gegründeten Unternehmens berufen worden. Pablo Di Si, Executive Chairman des Südamerika-Geschäfts wird Keoghs nachfolgen.

Wolfsburg Scott Keogh soll das neu gegründete Unternehmen Scout in den USA aufbauen und die Elektromobilität vorantreiben, hieß es in einer Mitteilung von VW am Dienstag. Er war vorher Regionalchef der Volkswagen Nord Amerika Region. Vor allem will VW in den Markt der vollelektrischen Pick-ups einsteigen.

Pablo Di Si, Executive Chairman der Volkswagen Südamerika Region, wird die Leitung der VW Group of America übernehmen und als CEO der Volkswagen Nord Amerika Region fungieren. Keogh und Di Si werden ihre neuen Ämter zum 1. September antreten.

In den Vereinigten Staaten will VW-Vorstandschef Herbert Diess den Marktanteil in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Dabei soll auch ein höherer Anteil an Fahrzeugen mit Elektroantrieben helfen.

