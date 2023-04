Autobauer Steigende Verkaufszahlen bei Land Rover – Lieferketten stabilisieren sich

Nach der Rückkehr in die Gewinnzone stellt der britische Autobauer einen Cashflow von fast einer Milliarde Euro in Aussicht. Gerade in China läuft es für die Tata-Marke stark.

Die Autos von Jaguar Land Rover sind wieder stärker gefragt – und besser verfügbar. (Foto: Bloomberg) Export nach Übersee Bangalore Die nachlassenden Lieferengpässe sorgen beim Luxusautobauer Jaguar Land Rover (JLR) für steigende Auslieferungen und lassen die Kassen klingeln. Der zum indischen Tata-Motors-Konzern gehörende britische Autobauer rechnet für das vierte Quartal mit einem Barmittelzufluss von 800 Millionen Pfund (gut 900 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Angetrieben wurden die Einnahmen durch einen um fast ein Viertel gestiegenen Absatz. Dabei ist China nicht eingerechnet. Allein in der Volksrepublik, dem größten Markt von JLR, legte der Fahrzeugabsatz um 17 Prozent zu. Im vorangegangenen dritten Quartal war er noch um 13 Prozent geschrumpft. Der Auftragsbestand habe Ende März bei 200.000 Einheiten gelegen, 15.000 Einheiten niedriger als zum Jahresende. JLR teilte weiter mit, dass Modelle wie der Range Rover, Range Rover Sport und Defender gefragt seien. Jaguar Land Rover trägt etwa 60 Prozent zu den Einnahmen von Tata Motors bei. Die Jaguar-Mutter war im dritten Quartal erstmals seit zwei Jahren in die Gewinnzone zurückgekehrt. Seine Bilanz will JLR am 4. Mai veröffentlichen.