Autobauer Stellenabbau bei GM: Konzern bietet Mitarbeitern Abfindungsverträge an

Der größte US-Autohersteller will die laufenden Kosten um mindestens zwei Milliarden Dollar senken. Dazu setzt GM nun auf freiwillige Trennungen von Mitarbeitern.

Der Autokonzern beschäftigte Ende des vergangenen Jahres in den USA rund 58.000 Angestellte. (Foto: Reuters) General Motors

Detroit Der US-Autohersteller General Motors (GM) will den meisten seiner Angestellten und Führungskräfte Abfindungsverträge anbieten und damit massiv Stellen abbauen. Dabei würden Kosten im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Dollar vor Steuern anfallen, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Alle US-Angestellten mit mindestens fünfjähriger Betriebszugehörigkeit und allen globalen Führungskräften mit mindestens zwei Jahren Betriebszugehörigkeit sollen Offerten über Pauschalen oder andere Abfindungen erhalten.

Mitarbeiter, die an dem freiwilligen Programm interessiert sind, müssen sich bis zum 24. März anmelden, teilte GM mit. Diejenigen, die Abfindungen annehmen, sollen das Unternehmen bis zum 30. Juni verlassen. „Durch eine dauerhafte Senkung der Strukturkosten können wir die Rentabilität der Fahrzeuge verbessern und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt wendig bleiben“, hieß es in einer Mitteilung.

GM beschäftigte Ende des vergangenen Jahres in den USA rund 58.000 Angestellte. Die Abfindungen werden nicht auf die Stellenstreichungen des vergangenen Monats angerechnet. Bereits im Januar hatte der größte US-Automobilhersteller bekannt gegeben, die laufenden Kosten um mindestens zwei Milliarden Dollar zu senken, unter anderem durch den Abbau von Personal.