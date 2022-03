Autobauer Teile fehlen: Porsche unterbricht Produktion des E-Bestsellers Taycan

Der Ukrainekrieg wirkt sich weiter auf die Autobranche aus. Vor allem Kabelbäume fehlen, bei Porsche trifft es nun das elektrische Spitzenmodell.

Mitarbeiter fertigen einen Porsche Taycan an. Nun muss die Produktion wegen fehlender Teile aus der Ukraine gestoppt werden. (Foto: dpa) Porschewerk Stuttgart

Frankfurt Der Sportwagenbauer muss wegen fehlender Teile im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ab sofort bis Ende nächster Woche die Fertigung des E-Autos Taycan im Stammwerk Stuttgart-Zuffenhausen anhalten. Auch das Porsche-Werk Leipzig musste schon die Fertigung deshalb aussetzen.

Hier werde die Produktion in der kommenden Woche dank verbesserter Versorgungslage in reduziertem Betrieb wieder anlaufen, erklärte Porsche weiter. Der Autoindustrie fehlen derzeit vor allem Kabelnetze, die in der Ukraine zum Beispiel vom deutschen Zulieferer Leoni hergestellt werden.

Kabelbäume gehören zu den Bauteilen in einem Auto, die nicht nach einer Auslieferung nachgerüstet werden können - anders als etwa die schon länger knappen Halbleiter. Nicht betroffen sei die Fertigung der Modellreihen 911 und 718 im Stammwerk, ergänzte Porsche.

