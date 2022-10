Autobauer Tesla verzeichnet Rekordverkäufe in China nach Werksmodernisierung in Shanghai

Im abgelaufenen Monat hat Tesla 83.135 Fahrzeuge in China hergestellte Fahrzeuge verkauft. Das ist ein neuer Rekord für den E-Autobauer.

New York Der Elektrofahrzeughersteller Tesla bricht im September nach der Modernisierung seines Werks in Shanghai seinen Verkaufsrekord in China. Im abgelaufenen Monat brachte der Konzern 83.135 in China hergestellte Fahrzeuge auf den Markt, wie aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Dies ist ein neuer Rekord für das Tesla-Werk in Shanghai seit Beginn der Produktion im Dezember 2019 und übertrifft den bisherigen Verkaufsrekord von 78.906 im Juni.

Tesla hatte im Juli den Großteil der Produktion im Werk in Shanghai für einen Ausbau der Anlage ausgesetzt, um die wöchentliche Produktion der Modelle 3 und Y auf etwa 22.000 Einheiten von zuvor 17.000 zu steigern, wie Reuters zuvor berichtete. Laut CPCA ermutigen höhere Ölpreise und staatliche Subventionen die chinesischen Verbraucher, sich für Elektrofahrzeuge zu entscheiden.

Mehr: Beim Absatz reiner E-Autos verlieren VW, BMW, Mercedes und Opel hierzulande Marktanteile. Auch in China geht wenig voran – ein Alarmsignal, warnen Experten.

