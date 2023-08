Autobauer Tesla warnt Investoren vor Folgen des Datenlecks

Ende Mai berichtete das Handelsblatt erstmals über die „Tesla-Files“. Nun hat das Unternehmen sich öffentlich zu möglichen Auswirkungen geäußert.

Informanten werfen dem Elektroautobauer vor, die Daten seiner Kunden und Mitarbeiter mangelhaft zu schützen. (Foto: Reuters) Tesla-Showroom in Peking

Düsseldorf, Berlin Nach Einschätzung des weltgrößten Elektroautobauers Tesla könnte sich ein Ende Mai bekannt gewordenes Datenleck negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken. Darauf weist der Konzern mit Hauptsitz in Austin in seinem kürzlich vorgelegten Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht SEC erstmals öffentlich hin.

Konkret findet sich der Hinweis in dem Abschnitt „Bestimmte Untersuchungen und andere Angelegenheiten“. Tesla nennt das Datenleck dort in einer Reihe mit Ermittlungen der SEC und des US-Justizministeriums gegen Konzernchef Elon Musk und das Unternehmen.

Tesla warnt seine Investoren am Ende des Abschnitts, dass eine „ungünstige Entwicklung“ in einem dieser Fälle zu einer „wesentlichen negativen Auswirkung“ führen könne – und zwar in Bezug auf Teslas „Geschäftstätigkeit, unsere Betriebsergebnisse, unsere Aussichten, unseren Cashflow, unsere Finanzlage oder unsere Marke“.

„Tesla-Files“: Mehr als 100 Gigabyte großes Datenpaket