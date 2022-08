Autobauer Toyota investiert Milliarden in japanische und amerikanische Akku-Werke

Noch hinkt Toyota bei der Elektromobilität hinterher. Mit einer milliardenschweren Offensive in Japan und den USA will der Autobauer aufholen.

Toyota

Tokio Der größte japanische Autobauer Toyota will bis zu 730 Milliarden Yen (5,3 Milliarden Euro) in die Batterieproduktion in Japan und den USA investieren. Die Produktion solle zwischen 2024 und 2026 beginnen und die Produktionskapazität in den beiden Ländern um bis zu 40 Gigawattstunden erhöhen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Mit den eigenen Werken möchte der Konzern seine Aufholjagd bei Elektroautos beschleunigen. Während andere Hersteller bereits auf Elektromobilität setzten, wettete Toyota lange auf Hybridautos, die Elektro- und Benzinmotoren kombinieren. Bei Hybridfahrzeugen ist der Konzern Weltmarktführer. Doch im vergangenen Jahr riss Konzernchef Akio Toyoda das Ruder herum.

Innerhalb weniger Monate erhöhte der Konzernchef Toyotas Verkaufsprognose für Elektroautos für das Jahr 2030 von 1,5 Millionen auf 3,5 Millionen Stück – das entspricht etwa 30 bis 40 Prozent des Konzernabsatzes. Zudem steigerte Toyoda die Investitionen in Akkufabriken um ein Drittel auf 15 Milliarden Euro. Die jetzige Initiative ist Teil dieses Plans.