Autobauer Toyota will Milliarden in Batterieproduktion stecken

Noch hinkt Toyota bei der Elektromobilität hinterher. Mit einer milliardenschweren Offensive in Japan und den USA will der Autobauer jetzt aufholen.

Der japanische Autobauer will in das Batteriegeschäft in den USA und Japan investieren. (Foto: Reuters) Toyota

Tokio Der japanische Autobauer Toyota will bis zu 730 Milliarden Yen (5,3 Milliarden Euro) in das Batteriegeschäft in den USA und Japan stecken. Die Produktion solle zwischen 2024 und 2026 beginnen und die Produktionskapazität in den beiden Ländern um bis zu 40 Gigawattstunden erhöhen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

400 Milliarden Yen seien für die Werke von Toyota und die Fabriken eines Gemeinschaftsunternehmens mit Panasonic in der westjapanischen Stadt Himeji vorgesehen. Der Rest werde in die Toyota Battery Manufacturing in North Carolina investiert.

Mehr: Batterie-Branchenprimus CATL profitiert von hoher Elektroauto-Nachfrage

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen