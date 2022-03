Autobauer Toyota will seine Produktionsziele überprüfen

Der Autobauer will wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage vorsichtiger planen. Zuletzt musste Toyota die Ziele schon wegen Produktionsausfällen senken.

Toyota will seine Produktionsziele realistischer planen. (Foto: Reuters) Toyota

Der weltgrößte Autobauer Toyota wird angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage bei seinen Produktionszielen vorsichtiger. Der Konzern werde die Produktionsplanung anpassen, um diese realistischer zu gestalten, sagte Konzernchef Akio Toyoda laut einer Firmenveröffentlichung vom Mittwoch.

In der aktuellen Lage stoße man bereits an Grenzen. Zuletzt hatte Toyota nach Produktionsausfällen im Januar und Februar die eigenen Ziele eingedampft: In diesem Geschäftsjahr (bis Ende März) stehen statt 9 Millionen Fahrzeugen noch 8,5 Millionen in der Planung.

Oft reagierte auch Toyota in den vergangenen Monaten mit Produktionskürzungen auf die Halbleiterknappheit und andere Probleme, nachdem das Unternehmen lange besser mit der Lage zurechtkam als der Rivale Volkswagen.

Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich insbesondere der Anstieg der Energiepreise beschleunigt. Auch andere Rohstoffe und Teile werden knapper und teurer. Die Produktion im russischen St. Petersburg hat Toyota bis auf Weiteres eingestellt.

