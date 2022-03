Autobauer Ukraine-Krieg könnte den Porsche-Börsengang gefährden

Düsseldorf Der geplante Börsengang des Stuttgarter Sportwagenherstellers Porsche ist alles andere als gesichert. Vor allem ein langer Krieg in der Ukraine droht den Zeitplan durcheinanderzubringen. „Wir können auch nicht ausschließen, wenn der Konflikt länger andauert, dass sich hier potenzielle Implikationen auf den Börsengang ergeben“, sagte Johannes Lattwein, Finanzvorstand der Porsche SE, am Dienstag. Bislang ist der Börsengang für das vierte Quartal vorgesehen.

Die Porsche SE (PSE) spielt eine Schlüsselrolle bei den Plänen des Volkswagen-Konzerns, der seine hochrentable Sportwagentochter über den Weg an die Börse in eine größere Eigenständigkeit entlassen will. Die PSE ist dabei nicht mit dem Autohersteller Porsche AG zu verwechseln. In der im Dax notierten Holding hat die Familie Porsche-Piëch ihre Volkswagen-Anteile gebündelt. Die PSE soll im Rahmen des Börsengangs eine Sperrminorität am Sportwagenhersteller übertragen bekommen.

„Die schrecklichen Ereignisse können nicht negiert werden“, erklärte PSE-Finanzchef Lattwein. Man hoffe allerdings auf eine diplomatische Lösung. Zugleich setze die Porsche SE darauf, dass sich die allgemeinen konjunkturellen Folgewirkungen des Kriegs in Grenzen hielten und dass der Porsche-Börsengang weiterhin möglich bleibe.

Bei Porsche in Stuttgart und bei Volkswagen in Wolfsburg werde weiter intensiv an den Börsenplänen für den Sportwagenhersteller gearbeitet, so Lattwein. „Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit“, ergänzte der Finanzvorstand. Die Porsche AG könnte auf einen Börsenwert zwischen 80 und 90 Milliarden Euro kommen.

Volkswagen will 12,5 Prozent der Anteile als Vorzugsaktien in den freien Börsenhandel bringen. Die Familie Porsche-Piëch soll über die PSE ebenfalls 12,5 Prozent plus eine Aktie erhalten – allerdings in der Form von Stammaktien mit Stimmrecht. Das würde der Familie einen wesentlich direkteren Zugriff auf den Sportwagenhersteller sichern. Vor der Übernahme durch Volkswagen vor zehn Jahren war die Porsche AG vollständig in Familienbesitz.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen müsste die Porsche SE wahrscheinlich ungefähr zehn Milliarden Euro aufbringen, um sich die Sperrminorität zu sichern. Finanzvorstand Lattwein machte erste Andeutungen, welche Finanzierungswege die PSE dabei verfolgt.

„Es gibt keine Pläne, die Anteile an der Volkswagen AG zu reduzieren“, sagte der Manager. Aktuell hält die Familienholding rund 53 Prozent der Stimmrechte am VW-Konzern. Zuvor hatte PSE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch betont, dass Volkswagen die Kernbeteiligung bleibe und dass die Holding ihre Rolle als Ankeraktionär behalten wolle. Pötsch ist zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender bei Volkswagen.

Lattwein und Pötsch deuteten an, dass die Familienholding den Kauf der Porsche-Anteile sehr wahrscheinlich über Kredite finanzieren werde. Es gebe „gute Chancen“, dafür Fremdkapital aufzunehmen, sagte der Finanzvorstand.

Aktuell kommt die Porsche SE auf einen Eigenkapitalanteil von 99,2 Prozent. Banken dürften deshalb vergleichsweise problemlos Kredite bereitstellen. Damit könnte die PSE möglicherweise etwa zwei Drittel der gesamten Kaufsumme finanzieren. Mit den erwarteten hohen Dividenden des Sportwagenherstellers soll die Verschuldung in den Folgejahren wieder abgebaut werden.

Den restlichen Finanzierungsanteil will die Porsche SE mit einer Sonderdividende bestreiten, die Volkswagen schon auf der Hauptversammlung im vergangenen Sommer beschlossen hatte. Der Emissionserlös, der nach einem Porsche-Börsengang in die VW-Kassen fließen würde, soll später zu großen Teilen an die eigenen Aktionäre – also auch an die PSE – ausgeschüttet werden.

Finanzvorstand Lattwein bestätigte, dass die Sonderdividende für den geplanten Kauf der Porsche-Anteile verwendet werden soll. Die eigenen Aktionäre würden später von einer Wertsteigerung der Holding profitieren, wenn sie einen wesentlichen Anteil am Sportwagenhersteller Porsche halte.

Im vergangenen Jahr hatte die Porsche SE 4,6 Milliarden Euro und damit etwa zwei Milliarden mehr als im ersten Coronajahr 2020 verdient. Fast der gesamte Gewinn geht dabei auf den VW-Konzern zurück. Für 2022 plant die PSE mit einem Gewinn zwischen 4,1 und 6,1 Milliarden Euro.

Die Aktien von Volkswagen und Porsche SE gehörten am Dienstag zu den Gewinnern im Dax, dem führenden deutschen Aktienindex. Bis zum Mittag lagen beide Titel mit etwa drei Prozent im Plus, ein Prozentpunkt mehr als der Marktdurchschnitt.

