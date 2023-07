Autobauer Volkswagen erleidet beim Absatz Rückschlag in China

VW-Produktion in Shanghai

Hamburg, Wolfsburg Der Preiskampf in China hinterlässt beim Absatz von Volkswagen tiefe Spuren. Nach einem kräftigen Auslieferungsplus im Mai brach der Absatz im Juni auf dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns um 14,5 Prozent ein, wie Volkswagen am Freitag mitteilte.

Der Rückgang sei auch deshalb so stark ausgefallen, weil der Juni vor einem Jahr besonders stark ausgefallen sei, erläuterte ein Sprecher. Nach den Corona-Lockdowns hatte die chinesische Regierung Autoverkäufe damals mit Steuererleichterungen angekurbelt.

Wegen hoher Zuwächse in Europa erhöhten sich im Juni die Auslieferungen des Konzerns weltweit dagegen um 5,7 Prozent auf knapp 848.000 Fahrzeuge. Zur Jahresmitte kletterte der Absatz dank der starken vorangegangenen Monate um 12,8 Prozent auf rund 4,4 Millionen Einheiten.

Gegenüber dem Vormonat schwächte sich das Wachstum aber merklich ab. Im Mai hatte das Plus noch bei 16 Prozent gelegen. Volkswagen war wegen der Versorgungsengpässe im vergangenen Jahr mit einem deutlichen Auftragsstau ins Jahr gestartet, der früheren Angaben zufolge nun abgearbeitet wird.

Zulegen konnte der Konzern vor allem in Westeuropa. 1,64 Millionen Fahrzeuge wurden hier abgesetzt, fast 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Juni lag das Plus hier sogar bei mehr als 30 Prozent.

Stark zulegen konnten im Halbjahr Seat/Cupra (plus 28,1 Prozent) und Skoda (plus 19,9 Prozent). Audi erhöhte seine Verkäufe um 15,5 Prozent, Porsche um 14,7 Prozent. Die Wolfsburger Kernmarke Volkswagen kam dagegen nur auf 7,2 Prozent Plus. Im Juni lagen die Auslieferungen der Marke sogar 2,4 Prozent unter Vorjahresniveau.

