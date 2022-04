Autobauer Volkswagen könnte US-Werk in Chattanooga erweitern

Der Wolfsburger Konzern soll ein zweites Werk am Standort Chattanooga planen. Dort könnte auch der elektrische Bulli-Nachfolger ID.Buzz gebaut werden.

Hamburg Volkswagen will sein Werk in den USA laut einem Insider erweitern. Am Standort Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee sei ausreichend Fläche für ein zweites Werk vorhanden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Dort solle der elektrische Bulli-Nachfolger ID.Buzz sowie ein batteriegetriebener Pick-up vom Band rollen.

Das „Manager Magazin“ berichtete unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Beteiligte, die Kapazität in den USA könne damit auf bis zu 600.000 Fahrzeuge ausgedehnt werden. Auch werde der Bau eines Batteriezellenwerks erwogen, wahrscheinlich in der Nähe der Fabrik in Chattanooga. Volkswagen äußerte sich nicht zu den Informationen.

Konzernchef Herbert Diess hatte unlängst einen Wachstumsplan für die USA angekündigt, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Der Marktanteil in den USA, wo sich VW nach dem Dieselskandal vor fast sieben Jahren langsam berappelt, solle bis 2030 auf zehn Prozent mehr als verdoppelt werden. Den Bau einer Batteriezellfertigung in den USA hatte Volkswagen bereits angekündigt. Auf dem weltgrößten Automarkt in China setzten die Wolfsburger zuletzt etwa 40 Prozent der Fahrzeuge ab. Der Konzern erwirtschaftet dort mit seinen Gemeinschaftsunternehmen einen großen Teil des Geldes, das er für den Umbau zu einem Mobilitätsanbieter benötigt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: VW-Chef: „Probleme in den Lieferketten und die dramatischen Preissteigerungen sind ein Vorgeschmack"