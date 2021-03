Autobauer Volvo verabschiedet sich bereits 2030 vom Verbrenner

Der Autobauer überholt BMW, Daimler und Volkswagen bei der Elektrifizierung. Ab 2030 verkauft Volvo keine Verbrenner mehr – ein Abschied mit Risiken.

Frankfurt Während der Rest der Autobranche über ein Ende des Verbrenners nachdenkt, schafft Volvo-Chef Hakan Samuelsson Fakten: Ab dem Jahr 2030 werde der schwedische Hersteller nur noch reine Elektroautos bauen und verkaufen, kündigte der 69-Jährige am Dienstag an. Bislang hatte Volvo kein konkretes Ziel für den Abschied von der Verbrennertechnologie genannt. Wie alle anderen Unternehmen hatte der Autobauer lediglich erklärt, dass es künftig stärker auf Elektromobilität setzen wird.

Der Vorstandschef begründete den Schritt mit strengeren Umweltgesetzen sowie dem laufenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem steige bei den Kunden die Akzeptanz von Elektroautos, sagte er. „Anstatt in ein schrumpfendes Geschäft zu investieren, investieren wir lieber in die Zukunft.“

Der schwedische Autohersteller kommt damit der Konkurrenz zuvor: BMW, Daimler und Volkswagen werden nach bisherigen Planungen erst Jahre später ihre Produktion auf reine Elektrofahrzeuge umstellen. Ein Umdenken hat indes bereits eingesetzt: So prüft Daimler-Chef Ola Källenius die Möglichkeiten, um sein Unternehmen vor dem bisherigen Zieljahr 2039 von Benzin- und Dieselmotoren zu lösen. Intern wird dies auch mit dem Erfolg des US-amerikanischen Elektroherstellers Tesla begründet.

Dass Volvo schneller als andere Fahrzeugbauer bei der Elektrifizierung sein will, liegt zum Teil am Eigentümer Geely. Der Chef des chinesischen Herstellers, Li Shufu, lässt Samuelsson bei der Geschäftsführung zwar großen Spielraum. Er hatte aber schon früh klargestellt, dass er ein großer Anhänger der Elektromobilität ist. Auch vor diesem Hintergrund hatte sich der Volvo-Chef früh auf diese Antriebsform festgelegt.

Die im Branchenvergleich schnelle Umstellung auf Elektrofahrzeuge ist bei Volvo aber auch aus der Not heraus geboren: Das Unternehmen ist zwar reich an Traditionen, allerdings ist es deutlich kleiner als die Wettbewerber. Die führenden Premiumhersteller Daimler, BMW und Audi verkaufen dreimal mehr Fahrzeuge als Volvo. Die Geely-Tochter hat im vergangenen Jahr 662.000 Autos abgesetzt.

Die Ausgaben für die Entwicklung neuer Technologien kann Samuelsson also auf weniger Autos umlegen. Er musste sich daher entscheiden, welchen Antrieben er den Vorzug gibt. Da die Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen in Europa, Nordamerika und China immer strenger werden, blieb nur die Elektromobilität. „Es gibt keine langfristige Zukunft mehr für Autos mit Verbrennungsmotor“, sagte daher auch Technikvorstand Henrik Green. Mit der Umstellung auf E-Autos würden die Erwartungen der Kunden erfüllt und Volvo werde bei der Bekämpfung des Klimawandels ein Teil der Lösung sein.

Am Dienstag kündigte Volvo nicht nur ein konkretes Enddatum für den Verbrenner an. Zugleich erklärte das Unternehmen, dass die Elektroautos in Zukunft nur noch über das Internet vertrieben werden sollen.

