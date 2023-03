Volkswagen steigt in das Segment für E-Kleinwagen mit dem ID.2 ein. Teslas Model 2 dürfte folgen. Nur: Offen bleibt, wie Autobauer mit den Modellen Geld verdienen wollen.

Bezahlbare Elektromobilität als nächste Herausforderung. (Foto: VW, Tesla (M)) Volkswagens ID.2 versus Teslas Model 2 (Rendering)

Düsseldorf In der Autoindustrie beginnt der Kampf um das Massengeschäft mit Elektroautos. Am Mittwochabend stellte Volkswagen in Hamburg ein Modell namens ID.2 All vor. Der elektrische Kleinwagen soll 2025 als Steilheck- und SUV-Variante auf den Markt kommen und beim Einstiegspreis unter 25.000 Euro liegen. Bisher zahlen die Deutschen für E-Autos nach Zahlen des Duisburger CAR-Instituts im Schnitt 42.800 Euro.

Preiswerte Elektroautos mit akzeptabler Reichweite zu einem vertretbaren Preis sind die nächste große Herausforderung der Branche. Waren E-Autos bislang preislich eher etwas für Besserverdienende, sollen sie in den nächsten Jahren ähnlich erschwinglich werden wie heutige Verbrenner.

VW hat den Kampf um diesen Markt nun eröffnet. „Wir heißen Volks-Wagen“, sagte Markenchef Thomas Schäfer dem Handelsblatt. „Für uns ist es wichtig, dass wir das Angebot nach unten abrunden.“ Die Branche geht davon aus, dass auch Tesla zeitnah mit seinem Model 2 in diesem Marktsegment nachzieht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen