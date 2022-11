Autobauer VW stoppt wegen Corona Produktion im Werk Chengdu

Der Autobauer reagiert auf die Corona-bedingten Einschränkungen an dem Standort im Südwesten Chinas. Auch weitere Produktionslinien sind betroffen.

Der Autobauer hat die Fertigung in dem Werk im Südwesten Chinas gestoppt. (Foto: AFP/Getty Images) VW-Produktion in Chengdu

Hamburg Volkswagen hat wegen der Corona-bedingten Einschränkungen in China die Bänder in einem Werk angehalten und produziert andernorts weniger. „Die Produktion im Werk Chengdu wurde im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Welle vorübergehend gestoppt“, teilte ein Sprecher am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Fabrik liegt im Südwesten Chinas.

Auch zwei Produktionslinien im Werk Changchun seien betroffen. In den übrigen Werken laufe die Fertigung derzeit weitestgehend stabil. „Aufgrund der Volatilität der Situation sind allerdings kurzfristige Änderungen in der Fahrweise einzelner Produktionsstätten nicht ausgeschlossen“, fügte der Sprecher hinzu.

