Autobranche Autozulieferer Allgaier stellt Insolvenzantrag

Erst vor knapp einem Jahr hatte die Westron Group das Unternehmen von der Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt gekauft. Nun hat Allgaier einen Insolvenzantrag gestellt.

Vor der Übernahme war die Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt Hauptanteilseigner. (Foto: dpa) Automobilzulieferer Allgaier

Uhingen Ein Jahr nach dem Verkauf an einen chinesischen Investor ist der württembergische Autozulieferer Allgaier-Werke in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen aus Uhingen bei Stuttgart habe einen Insolvenzantrag gestellt, teilte das Amtsgericht Göppingen am Mittwoch mit. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Fritz Zanker von der Anwaltskanzlei Pluta bestellt.

Allgaier beliefert große Autohersteller, darunter Porsche, mit Blechteilen, ist aber auch im Werkzeugbau und in der Verfahrenstechnik aktiv. Allgaier und Zanker waren für Stellungnahmen zunächst nicht zu erreichen.

Das Unternehmen ist auch deshalb bekannt, weil es bis zum Verkauf von 89 Prozent der Anteile an die chinesische Westron-Gruppe der Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt gehörte.

Allgaier beschäftigt rund 1700 Mitarbeiter. Das Unternehmen galt seit längerem als Sanierungsfall und hat in den Jahren seit 2020 eine Restrukturierung hinter sich. Operativ habe Allgaier damit 2020 und 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben, hieß es bei der Übernahme durch Westron vor knapp einem Jahr. Der neue Eigentümer habe zudem frisches Eigenkapital eingebracht. Ende 2022 räumte Allgaier aber ein, seine Umsatzerwartungen verfehlt zu haben. Mehr: Europäische Autohersteller stellen sich hinter Großbritannien – und gegen die EU