Autobranche Elektromobilität: Tesla dürfte Volkswagen noch lange auf Abstand halten

Der VW-Konzern will global bedeutendster Anbieter von Elektroautos werden. Doch die Lücke zu Tesla wird noch etliche Jahre bleiben, zeigt eine Studie.

Der US-Autohersteller wird auch in den kommenden Jahren der weltgrößte Anbieter von Elektroautos bleiben. (Foto: via REUTERS) Tesla-Produktion in Grünheide

Düsseldorf Volkswagen wird voraussichtlich auch in diesem Jahr seinen Konkurrenten Tesla bei Elektroautos nicht einholen. Der US-Konzern dürfte 2022 wahrscheinlich etwa 1,35 Millionen Fahrzeuge verkaufen, schätzt das Center of Automotive Management (CAM) in einer neuen Studie, die dem Handelsblatt vorliegt. Volkswagen dürfte demnach bei rund 670.000 neuen Elektroautos herauskommen. Bei der Innovationsstärke hält Tesla seinen deutschen Konkurrenten ebenfalls auf Abstand.

Wie im Vorjahr würde der Wolfsburger Autokonzern damit nur knapp die Hälfte der Verkaufszahlen von Tesla erreichen, so das CAM. Eigentlich war in der Autobranche erwartet worden, dass VW die Verkaufslücke zu Tesla schneller schließen kann. Doch der Konzern leidet stärker als sein US-Wettbewerber an der anhaltenden Chipknappheit. Zusätzlich fehlen wegen des Ukrainekriegs wichtige Zulieferteile, was zu zusätzlichen Produktionsstopps geführt hat.

