Autobranche Industrie ruft zum Aufstand gegen Abgasnorm Euro 7 auf

Düsseldorf, Berlin, Wien Für Michael Brecht sind die neuen Vorgaben, die die EU für den CO2-Ausstoß von Lastwagen machen will, geradezu absurd. Ginge es nach Brüssel, so der Betriebsratschef von Daimler Truck, dem größten Lkw-Hersteller der Welt, müssten künftig Laster, die über den Brenner in Österreich wollen, vereinfacht gesagt beim Hochfahren genauso viel CO2 ausstoßen wie beim Hinunterrollen.

Dass er den Vorschlag der EU-Kommission eine gute Prise überspitzt wiedergibt, weiß der Betriebsratschef selbst. Aber nicht nur für den 57-Jährigen sind die Vorgaben durch die neue Abgasnorm Euro 7 viel zu strikt, die nach dem Willen der EU schon ab Juli 2025 gelten soll.

Kritik gibt es vor allem an den deutlich strengeren Prüfbedingungen, die das Gesetz vorsieht – und die nun auch in Extremsituationen, wie etwa am Berg oder bei besonders niedrigen Temperaturen gelten. Konkret entzündet sich der Streit an dem Wörtchen „any“ im Vorschlagstext der Kommission. Demnach sollen nämlich künftig die Grenzwerte in jedem Fahrszenario („any trip composition“) eingehalten werden. Bei Lkw gehe man von Szenarien „üblicher Nutzung“ aus.

Gegen Euro 7 formiert sich breiter Widerstand

Das müsse unbedingt präzisiert werden, meinen sogar Experten. „De facto ist ,any‘ rein mathematisch nicht erreichbar“, sagt etwa Thomas Koch, Motorenexperte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er rechnet mit Mehrkosten in der Produktion „von mindestens 500 und vermutlich sogar 1000 Euro“ je nach Fahrzeug – deutlich mehr, als die Kommission in ihrem Vorschlag angibt.

Auch VDA-Chefin Hildegard Müller meint deshalb, dass derzeit offen sei, „ob die neue Euro-7-Abgasnorm überhaupt technisch erfüllbar sein wird“. Betriebsratschef Brecht sieht seinen Arbeitgeber und die Branche vor einem Dilemma, wenn die Vorschläge aus Brüssel eins zu eins umgesetzt würden. „Wir müssten jetzt eigentlich alle verfügbaren Mittel in die Entwicklung von elektrischen Antrieben lenken“, sagt der Arbeitnehmervertreter.

35 Prozent weniger Stickoxidemissionen durch Pkw bis 2035. (Foto: imago/photothek) Berliner Stadtautobahn A100

Stattdessen wolle die EU mit der neuen Regelung, die auslaufende Verbrennertechnologie nun noch einmal „bis in die kleinste Granularität“ verbessern – was Ingenieur-Know-how bindet. „Da stimmen die Prioritäten nicht“, findet Brecht. Und mit dieser Haltung steht der Betriebsrat aktuell nicht allein da. Denn gegen Euro 7 formiert sich breiter Widerstand.

Verkehrsminister Wissing zu Euro 7: „Mobilität fördern, nicht verhindern“

Im November hatte die EU-Kommission ihre Vorschläge für eine verschärfte Abgasnorm vorgelegt. Der Straßenverkehr ist schließlich für einen guten Teil der Luftverschmutzung in Städten verantwortlich. Mit der neuen Norm will Brüssel sauberere Fahrzeuge auf den Straßen und eine bessere Luftqualität zum Schutz der Gesundheit der Bürger und der Umwelt gewährleisten. 35 Prozent weniger Stickoxidemissionen durch Pkw bis 2035, das ist ein erklärtes Ziel von Euro 7. Bei Bussen und Lkw soll der Wert gar um mehr als die Hälfte sinken.

Der Kommissionsvorschlag muss aber noch Rat und Parlament passieren. Am Donnerstag endet dabei eine wichtige Konsultationsphase für das EU-Gesetz. Bis dahin werden Rückmeldungen zu dem bisherigen Vorschlag noch berücksichtigt – und davon dürfte es zahlreiche geben.

Die Kritik an der Ausgestaltung der Abgasnorm ist groß. Die Regulierung könnte Fahrzeugpreise erhöhen, die Elektrowende verzögern und Tausende Jobs kosten, so der Tenor aus der Industrie. Bei Lkw-Herstellern dreht der Kommissionsvorschlag zudem sogar an zwei Schrauben gleichzeitig: den Emissionsgrenzwerten und den Prüfbedingungen.

Euro 7 hätte das Zeug, „erhebliche technische und finanzielle Ressourcen von Batterietechnologien zurück auf den Verbrennungsmotor“ zu verlagern, mahnt etwa Christian Levin, Chef der VW-Lkw-Sparte Traton, im Handelsblatt. „Ein fokussierter Hochlauf von Nullemissions-Fahrzeugen in Verbindung mit einer gezielten Flottenerneuerung würde sehr viel schneller und wirksamer sein“, so der Manager.

Vor allem innenpolitisch ist der Druck hoch. Zuletzt hatten die Ministerpräsidenten der drei Auto-Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Schreiben darauf gedrängt, den aktuellen Euro-7-Entwurf nicht zu akzeptieren. Es gehe um „eine Regulierung mit Augenmaß“, so die Landesfürsten Winfried Kretschmann (Grüne), Markus Söder (CSU) und Stephan Weil (SPD).

Am Montag positionierte sich dann auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Regulierung muss Mobilität fördern, nicht verhindern“, sagte er. In seiner Ausgestaltung gefährde Euro 7 nicht nur den weiteren Hochlauf der E-Mobilität, sondern auch unzählige Arbeitsplätze. Weil die Regulierung außerdem viele Fahrzeuge unterm Strich teurer machen dürfte, könnte „Mobilität zum Luxusgut“ verkommen.

Renault-Chef sieht durch Euro 7 in der Branche 300.000 Jobs in Gefahr

Auch die Arbeitnehmerseite kritisiert den aktuellen Vorschlag heftig. Dem Handelsblatt liegt ein Positionspapier der IG Metall vor. Darin heißt es an einer Stelle: Die Kommission habe es bei Euro 7 „mit einem Schlag geschafft, sowohl Umweltverbände als auch die Autoindustrie vor den Kopf zu stoßen“.

Während aus ökologischer Sicht die Grenzwerte vor allem im Pkw-Bereich nicht ambitioniert genug sein dürften, stören sich Unternehmen an absurden Rahmenbedingungen für die Einhaltung der Norm. Das Drohszenario hier: „Frühere Stilllegung bestimmter Werke“, wie in dem IG-Metall-Papier anklingt. „Die mangelnde Planungssicherheit ist beunruhigend“, heißt es aus der Gewerkschaft auf Anfrage.

Schon vor Tagen warnte Luca de Meo, CEO des französischen Autobauers Renault und derzeit Präsident des Europäischen Branchenverbands ACEA, davor, dass infolge von Euro 7 bis 300.000 Jobs in Europa auf dem Spiel stünden. Allein bei Renault würde der Vorschlag der EU-Kommission wohl zur „Schließung von mindestens vier Werken innerhalb eines kurzen Zeitraums führen“, poltert de Meo in einem offenen Brief.

Inzwischen teilt auch Volkswagen „die Einschätzung, dass Euro 7 in der jetzt vorliegenden Form negative Beschäftigungseffekte für die europäische Automobilindustrie hätte“.

Motorenexperte Koch: Abgasnorm dürfte deutlich teurer werden als berechnet

Schon beim Mobilitätsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Mitte Januar hatten die Autobosse Kritik an den EU-Plänen geübt und darauf gedrungen, sich in Brüssel für eine weniger strenge Regulierung einzusetzen. Der aktuelle Euro-7-Vorschlag sei teuer und helfe kaum, die Emissionen zu senken. Die Bundesregierung solle sich lieber alternativ dafür einsetzen, die Abgaswerte im Normalbetrieb noch einmal zu senken.

Das unterstreicht auch VDA-Chefin Müller: „Die Autoindustrie plädiert für eine signifikante Reduzierung der Emissionsgrenzwerte insbesondere für Stickoxide unter Beibehaltung der bewährten EU6-Testrandbedingungen.“ Zudem spreche man sich für Maßnahmen gegen missbräuchliche Nutzung aus, um eine Rechtssicherheit zu gewährleisten. Heißt: CO2-Grenzwerte runter, gemessen wird aber bitte wie bisher.

Die Chefin des Branchenverbands VDA hält es derzeit für offen, „ob die neue Euro-7-Abgasnorm überhaupt technisch erfüllbar sein wird“. (Foto: dpa) Hildegard Müller

Bei Lastwagen könnte man sich womöglich auf ein ambitioniertes Verbrenner-Aus festlegen, aber dafür die Euro-7-Anforderungen runterschrauben, heißt es aus Verhandlungskreisen. Die EU-Kommission bereitet offenbar ein Verbot neuer Verbrenner-Lkw für 2040 vor.

Ob sich Industrie und Gewerkschaften damit politisch durchsetzen können, ist fraglich. Deutschland findet seit Monaten keine einheitliche Position zu den Plänen der EU-Kommission. Während die FDP und vor allem Bundesverkehrsminister Wissing darauf pochen, der Autobranche entgegenzukommen, setzt das federführende Umweltministerium mit Ministerin Steffi Lemke (Grüne) auf strenge Regeln.

Derzeit werde die deutsche Position weiter „im Kreis der Ministerien abgestimmt“, heißt es. Im März will sich in Brüssel das Vorbereitungsgremium zum Treffen der europäischen Staatschefs treffen und beraten. Bis dahin muss die deutsche Position stehen. Allerdings ist es von Vorteil, sie frühzeitig zu veröffentlichen, da sich andere Mitgliedstaaten an Deutschland orientieren, wie es in Regierungskreisen hieß.

