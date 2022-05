Autobranche Neue VW-Marke „Scout“ soll in den USA GM und Ford Paroli bieten

Düsseldorf Volkswagen versucht einen Neubeginn in den USA. Wie am Mittwoch aus Konzernkreisen verlautete, will der Wolfsburger Autohersteller mit einer weiteren Fahrzeugmarke in Nordamerika antreten. Unter dem Markennamen „Scout“ wird der VW-Konzern in einigen Jahren elektrische Pick-ups und geländegängige SUVs anbieten. Am Nachmittag wollte der Aufsichtsrat diese Ausweitung des US-Geschäfts beschließen.

„Scout“ soll eine wesentliche Rolle bei der geplanten Expansion Volkswagens auf dem amerikanischen Automarkt spielen. Konzernchef Herbert Diess hatte in den vergangenen Wochen mehrfach angekündigt, dass VW aus seiner Rolle als Nischenanbieter in den USA herauskommen und seinen Marktanteil deutlich steigern müsse.

„Aktuell sind wir bei vier Prozent. Wir streben zehn Prozent an“, kündigte Diess in der vergangenen Woche bei der Vorlage der jüngsten Quartalsbilanz an. Bis 2030 will der VW-Konzernchef dieses Ziel in den USA erreichen. Gelingt dem Volkswagen-Konzern die Umsetzung dieser Pläne, dann würden die Wolfsburger mehr als zwei Millionen Autos pro Jahr in Nordamerika verkaufen.

Die Ausweitung der US-Verkäufe dient nach VW-Angaben auch dem Ziel, die starke Abhängigkeit des Konzerns vom wichtigen chinesischen Automarkt zu reduzieren.

Marke mit Navistar übernommen

„Scout“ soll ausschließlich elektrische Fahrzeuge anbieten, die robust und geländegängig sein werden. In der Anfangsphase sind zunächst zwei Modelle geplant, ein Pick-up und ein SUV. Ein Verkaufsstart der neuen „Scout“-Fahrzeuge werde voraussichtlich im Jahr 2026 möglich sein, hieß es dazu ergänzend in Wolfsburg.

Volkswagen reagiert mit dem neuen Angebot auf die jüngsten Verkaufserfolge der großen US-Autokonzerne General Motors (GM) und Ford. Elektrische Pick-ups sind bei beiden Konzernen auf längere Sicht ausverkauft. Neue Anbieter wie Tesla und Rivian planen ebenfalls mit hohen Verkaufszahlen für ihre Pick-up-Modelle.

Volkswagen rechnet sich gute Chancen aus, mit „Scout“ bei robusten, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen künftig in den USA ein gewichtiges Wort mitreden zu können. „Scout“ ist zudem eine bekannte Marke auf dem amerikanischen Automarkt. Bis in die frühen 1980er-Jahre wurden unter diesem Namen SUV-ähnliche Autos in den USA verkauft. Dann wurde die Produktion eingestellt, die Namensrechte lagen beim amerikanischen Lkw-Hersteller Navistar.

Neue Plattform wohl nicht in Chattanooga

Seit zwei Jahren gehört Navistar zum Volkswagen-Konzern – und damit auch die Marke „Scout“, die die Wolfsburger in den nächsten Jahren wiederbeleben wollen. Dass der Name in Nordamerika noch einen gewissen Bekanntheitsgrad besitze, reduziere das Risiko, mit einer weiteren Automarke in den USA anzutreten, hieß es in Wolfsburg.

Unter der Marke Volkswagen sei die Ausweitung des Modellportfolios kaum möglich. VW stehe für Pkw, nicht für geländegängige Fahrzeuge. Volkswagen will anfangs etwa 100 Millionen Euro in Aufbau und Entwicklung der neuen US-Tochter stecken. Größere Investitionen sind zunächst nicht geplant. Doch in den kommenden Jahren dürfte „Scout“ zu einem Milliardenvorhaben werden. Allein der Aufbau einer eigenen Fertigung wird etwa eine Milliarde Euro kosten.

Der VW-Konzern will für die neuen Geländeautos eine Plattformtechnik entwickeln, die nicht auf den vorhandenen europäischen Konzepten wie dem „Modularen Elektrifizierungs-Baukasten“ (MEB) basiert. Die künftigen „Scout“-Modelle dürften deshalb auch nicht in der bereits bestehenden VW-Fabrik in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee gefertigt werden. Dort produziert Volkswagen jetzt den aus Europa bekannten ID.4, ein elektrisches SUV auf Basis des MEB. Wo in den USA eine künftige „Scout“-Fabrik entstehen könnte, ist nach aktuellem Planungsstand unklar.

Die Wiederbelebung der Automarke will Volkswagen nach Möglichkeit nicht komplett allein finanzieren. Der Wolfsburger Hersteller sucht deshalb nach Partnern. Später könnte auch ein Börsengang folgen, verlautete aus Konzernkreisen. Ähnliche Finanzierungsmodelle verfolgt Volkswagen bereits an anderer Stelle. So soll auch die Batteriesparte in zwei bis drei Jahren an die Börse gebracht werden. Bei der Erweiterung der Ladeinfrastruktur arbeitet VW mit Energiekonzernen zusammen.

Der Aufbau zusätzlicher Automarken hat sich in den vergangenen Jahren bei Volkswagen beinahe zum Routinegeschäft entwickelt. Seit 2019 gibt es in China die Einstiegsmarke „Jetta“. Vor vier Jahren hat die spanische Konzerntochter Seat die sportliche Marke „Cupra“ zu den Händlern gebracht, die inzwischen zu einem wichtigen Ertragsbringer für Seat geworden ist.

Neue Automarken bedeuten allerdings nicht automatisch Erfolg. Toyota wollte in den USA die Einsteigermarke „Scion“ etablieren. Wegen der niedrigen Verkaufszahlen wurde das Projekt 2016 nach etwa zehn Jahren wieder eingestellt.

