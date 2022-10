Autobranche Online-Updates für alle Fahrzeuge: Hyundai investiert 13 Milliarden Euro in Softwareentwicklung

Neue Features und Fehlerbehebung, ohne in die Werkstatt zu fahren: Sogenannte Over-The-Air-Updates werden zum Standard, gerade in der Elektromobilität. Hersteller Hyundai investiert nun kräftig.

Tokio Die südkoreanische Autogruppe Hyundai will bis 2030 13 Milliarden Euro in die Entwicklung „Software-definierter Fahrzeuge“ (SDV) investieren. Ein Nahziel der Initiative ist, ab 2025 für alle neuen Modelle in allen Märkten Software-Updates über das mobile Internet anzubieten – sogenannte Over-the-Air-Software-Updates. Was beim Smartphone Alltag ist, erfordert bei Autos oft meist einen Werkstattbesuch.

Bereits ab 2023 will Hyundai diese Funktion in neuen Elektroautos und Verbrennern ausliefern. Zusätzlich wollen die Koreaner „Feature on Demand“ anbieten. Bei diesem Konzept können Kunden gegen eine Gebühr Funktionen für ihr Auto hinzukaufen – und dem Unternehmen damit eine neue Einkommensquelle erschließen.

Für Besitzer des Elektromodells Ioniq 5 in Deutschland hat Hyundai dieses Feature bereits eingeführt. Gerade bei den vergleichsweise wartungsarmen Elektroautos ergibt das mobile Update Sinn. Vorreiter war auch hier der US-Hersteller Tesla.