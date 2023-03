Wegen fehlender Teile hat die Autoindustrie im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge gebaut. Das knappe Angebot sorgte für stark steigende Preise – vor allem in einer Kategorie.

Abgestellte Mercedes-Modelle: Wegen fehlender Halbleiter sind im vergangenen Jahr erneut weniger Autos als geplant produziert worden. Das hat die Preise weiter nach oben getrieben. (Foto: dpa) Autohändler profitieren vom knappen Angebot

Düsseldorf Deutschlands Autohändler sind überraschend gut durch das Krisenjahr 2022 gekommen. Steigende Fahrzeugpreise und ein wachsendes Werkstattgeschäft haben Umsätze und Erträge deutlich nach oben gehen lassen. Im Pkw-Geschäft hat sich die Umsatzrendite binnen Jahresfrist sogar fast verdoppelt.

Die Betriebe des Kraftfahrzeuggewerbes in der Bundesrepublik haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 185 Milliarden Euro erwirtschaftet, was im Vergleich zu 2021 einem Zuwachs von drei Prozent entspricht. Die Umsatzrendite im Pkw-Geschäft ist binnen eines Jahres von 1,6 auf 3,1 Prozent gestiegen. Diese Angaben machte am Mittwoch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), in dem rund 36.000 Autohändler und Werkstätten zusammengeschlossen sind.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen