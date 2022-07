Autobranche Tesla erhöht das Gehalt für 5000 Beschäftigte

Tesla-Mitarbeiter in Grünheide

Grünheide Die Belegschaft der „Tesla-Gigafactory“ in Grünheide kann sich über eine deutliche Gehaltserhöhung freuen. Alle Produktionsarbeiter bekommen ab August 6 Prozent mehr Geld. Das ist vom US-Elektroautobauer gegenüber dem Tagesspiegel am Donnerstag erstmals bestätigt worden - und damit offiziell.

Das Werk für die Belieferung des europäischen Marktes, das erst Ende März die Produktion aufgenommen hatte, ist mit mittlerweile 5000 Beschäftigten größte Industriearbeitgeber der Hauptstadtregion.

Es sei grundsätzlich zu begrüßen, „wenn ein Unternehmen Lohnerhöhungen vornimmt“, sagte Brandenburgs Arbeitsminister Jörg Steinbach (SPD) dem Tagesspiegel. „Gute Arbeit, und dazu gehört insbesondere eine attraktive Entlohnung, ist die zentrale Stellschraube bei der Fachkräftesicherung. Dies gilt für Tesla ebenso wie für alle anderen Unternehmen im Land.“

Für Führungskräfte gilt die deutliche Gehaltserhöhung allerdings nicht. Über Pläne Teslas, dass alte wie neue Beschäftigte ab August sechs Prozent mehr Gehalt bekommen sollen, hatte vor einigen Tagen zuerst das Portal Teslamag berichtet. Zunächst einmal aber geht das Werk, wie berichtet, ab kommenden Montag für zwei Wochen in „branchenübliche Werkferien“, wie es hieß. Solche Betriebsferien sind etwa auch bei Volkswagen üblich.

Die Zeit soll und muss bei Tesla auch genutzt werden, um die Fertigungslinien neu zu justieren. Ziel ist es, den Ausstoß der Fabrik von zuletzt 1000 Fahrzeugen pro Woche deutlich zu erhöhen und zugleich Qualitätsprobleme zu beheben.

Kritik der IG Metall: Tesla deutlich unter Flächentarifvertrag

In den letzten Wochen hatte vor allem die IG Metall die Gehaltspolitik von Tesla wiederholt öffentlich kritisiert und von einer wachsenden Unzufriedenheit in der Belegschaft berichtet, weil neue Mitarbeiter – Tesla sucht Personal – zu deutlicher besseren Konditionen angeheuert würden als die Startbelegschaft.

Die IG Metall äußerte sich zurückhaltend zum aktuellen Lohnaufschlag bei Tesla. „Die Tesla-Beschäftigten müssen selbst beurteilen, ob ihnen eine Entgelterhöhung von sechs Prozent angesichts der hohen Inflation und ihrer enormen Leistungen beim Produktionsanlauf ausreicht“, erklärte Markus Sievers, Sprecher der IG Metall Berlin Brandenburg Sachsen, gegenüber dem Tagesspiegel. „Fest steht: Tesla bleibt auch mit dieser Anhebung deutlich unter dem Niveau des Flächentarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie.“

Belegschaft trotzdem unzufrieden

Dies gelte umso mehr, als in der nächsten Tarifrunde ja im Herbst über eine deutliche Entgeltsteigerung verhandelt werde. „Anders als bei Tariferhöhungen gilt die Entgeltsteigerung bei Tesla auch nur für die Beschäftigten in der Produktion und sie hat keine Laufzeit“, sagte Sievers. „Es ist also vollkommen unklar, wann mit der nächsten Erhöhung zu rechnen ist.“

Zudem weist die IG Metall darauf hin, dass die aktuelle Lohnerhöhung „für alle Beschäftigten in der Produktion gleichermaßen“ gelte. „Sie ändert also erst einmal nichts daran, dass stellenweise gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt wird“, sagte Sievers. „Aktive IG Metaller aus der Belegschaft berichten uns, dass der Unmut darüber in der Belegschaft nach wie vor groß ist.“

„Tarifnah“ statt tarifgebunden

Nach Angaben der Arbeitsagentur Frankfurt/Oder soll das Einstiegsgehalt für Ungelernte bei Tesla in Grünheide etwa bei 2700 Euro ohne Zulagen liegen. Tesla, so hieß es immer, sei nicht tarifgebunden, zahle aber „tarifnah“. Laut Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) haben mittlerweile dort 500 Menschen einen Job gefunden, die vorher arbeitslos waren.

