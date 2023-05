Autohersteller Audi-Ergebnis schrumpft – VW-Tochter braucht neue Modelle

Die VW-Tochter konnte den Umsatz im ersten Quartal deutlich steigern. Bei der Umsatzrendite hinkt Audi allerdings der Konkurrenz hinterher.

Seinen Elektroauto-Anteil will der Autobauer bis Jahresende deutlich steigern. (Foto: dpa) Audi E-Autos

Düsseldorf Der Ingolstädter Autobauer Audi will sich aus dem Preiskampf in der Branche heraushalten. Derzeit seien keine Preissenkungen geplant, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal. „Wir verfolgen eine nachhaltige Preisstrategie, das sind wir den Kunden schuldig.“ Ein Preiskrieg habe auch massive Auswirkungen auf Restwerte. „Wir werden uns nicht am Preiswettbewerb beteiligen.“

Der Elektroautobauer Tesla hatte zuletzt die Preise für seine Fahrzeuge wiederholt gesenkt und konnte im ersten Quartal mehr Autos absetzen als Audi. In den vergangenen Jahren hatten die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen nur den Weg nach oben gekannt, weil wegen der Halbleiterknappheit weniger Fahrzeuge produziert wurden. Am Donnerstag hatte BMW eine Normalisierung der Fahrzeugpreise vorausgesagt: Mit besserer Chipversorgung sei eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten, das könnte zu mehr Wettbewerb führen.

Audi leidet unter Bewertungseffekten