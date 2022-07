Autohersteller Audi meldet Rekordgewinn – und übertrifft Mercedes bei der Rendite

Weil der Autobauer höhere Preise für seine Modelle verlangen kann, legt der Überschuss stark zu. Für das Gesamtjahr sieht Audi allerdings Renditerisiken.

Bei Audi laufen etwas weniger Fahrzeuge vom Band – doch die Preise pro Stück sind deutlich höher.

(Foto: Audi) Audi-Fabrik in Ingolstadt

Düsseldorf Deutschlands Premiumhersteller trotzen den sinkenden Pkw-Absatzzahlen. Nach Mercedes kann auch Audi am Freitag starke Halbjahreszahlen vorlegen. Die Ingolstädter Volkswagen-Tochter hat das Betriebsergebnis um rund 59 Prozent gesteigert, obwohl der Absatz im gleichen Zeitraum um 20 Prozent gefallen ist. Mit 4,9 Milliarden Euro habe es einen Bestwert erreicht, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag in Ingolstadt.

Audi kann sich sogar gegenüber Mercedes absetzen. So lag die operative Umsatzrendite bei 16,5 Prozent. Der Stuttgarter Autobauer, der am Mittwoch seine Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt hatte, kam auf etwas mehr als 15 Prozent. Das ist insofern interessant, da Mercedes im Gegensatz zu Audi eine klare margenorientierte Strategie fährt und auf Volumenmodelle im Mittelpreissegment künftig verzichten wird.

Mercedes plant langfristig mit einem Absatz von rund zwei Millionen Einheiten, während Audi-Chef Markus Duesmann zuletzt nochmals das Ziel von drei Millionen produzierten Fahrzeugen jährlich bekräftigte.