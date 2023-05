Autohersteller Audi mit Umsatzsprung – Betriebsergebnis schrumpft

Die VW-Tochter konnte den Umsatz im ersten Quartal deutlich steigern. Bei der Umsatzrendite hinkt Audi allerdings der Konkurrenz hinterher.

Seinen Elektroauto-Anteil will der Autobauer bis Jahresende deutlich steigern. (Foto: dpa) Audi E-Autos

München, Düsseldorf Der Ingolstädter Autobauer Audi will sich aus dem Preiskampf in der Branche heraushalten. Derzeit seien keine Preissenkungen geplant, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal. „Wir verfolgen eine nachhaltige Preisstrategie, das sind wir den Kunden schuldig.“ Ein Preiskrieg habe auch massive Auswirkungen auf Restwerte. „Wir werden uns nicht am Preiswettbewerb beteiligen.“

Der Elektroautobauer Tesla hatte zuletzt die Preise für seine Fahrzeuge wiederholt gesenkt und konnte im ersten Quartal mehr Autos absetzen als Audi. In den vergangenen Jahren hatten die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen nur den Weg nach oben gekannt, weil wegen der Halbleiterknappheit weniger Fahrzeuge produziert wurden. Am Donnerstag hatte BMW eine Normalisierung der Fahrzeugpreise vorausgesagt: Mit besserer Chipversorgung sei eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten, das könnte zu mehr Wettbewerb führen.

Der Umsatz von Audi stieg im ersten Quartal um 18,2 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis schrumpfte dagegen um fast die Hälfte auf 1,8 Milliarden Euro nach 3,5 Milliarden vor Jahresfrist. Finanzvorstand Rittersberger sagte, dabei hätten insbesondere Bewertungseffekte aus Rohstoffsicherungsgeschäften eine Rolle gespielt, welche das Ergebnis um 400 Millionen Euro gedrückt hätten. Bei der Rendite lag Audi im ersten Quartal mit 10,8 Prozent hinter der direkten Konkurrenz. BMW kam auf 12,1 Prozent, Mercedes auf über 14 Prozent. Seinen Elektroauto-Anteil will Audi bis Jahresende deutlich steigern. Rittersberger sagte, er erwarte einen zweistelligen Anteil am Gesamtabsatz. Derzeit verfügen 8,2 Prozent der Audi-Fahrzeuge nur noch über einen Elektromotor. Das Unternehmen hatte angekündigt, das letzte neue Verbrennermodell 2026 auf den Markt zu bringen. Für Ende des laufenden Jahres haben die Ingolstädter den Beginn einer Modelloffensive angekündigt, in der sie innerhalb von zwei Jahren mehr als zehn neue vollelektrische Fahrzeuge in den Verkauf bringen wollen. Wegen massiver Probleme bei der Software-Entwicklung hatte Audi zahlreiche Modellanläufe verschieben müssen. So kommt etwa der Elektro-SUV Q6 E-Tron mit zweijähriger Verspätung auf den Markt. Die fehlenden Elektromodelle bereiten Audi vor allem in China Probleme, dem größten Elektroautomarkt der Welt. Im ersten Quartal hat die VW-Tochter dort lediglich 3416 Elektroautos absetzen können. Der Marktanteil liegt bei 0,4 Prozent. Mercedes schnitt mit 3395 noch schlechter ab. China-Spitzenreiter unter den deutschen Autobauern ist BMW mit 20.502 abgesetzten Elektroautos. Auch inklusive aller Antriebstechnologien verliert Audi in China Marktanteile. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Gesamtabsatz um 15,6 Prozent auf 136.416 Einheiten gesunken. Besser lief es in anderen wichtigen Auto-Absatzmärkten. In Europa verkaufte Audi im ersten Quartal 18 Prozent mehr, in den USA stieg der Absatz sogar um 48,6 Prozent. An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest und rechnet mit Auslieferungen von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro sowie einem Umsatz von 69 bis 72 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite dürfte zwischen neun und elf Prozent liegen. Mehr: Ingolstadt fehlen für 2023 konkurrenzfähige Elektroautos