Autohersteller Ford macht Standort Köln zum reinen Elektroauto-Werk

Köln Standorteinweihung mit Staatsakt-Charakter: Am Montag hat der US-Autobauer Ford in Köln sein „Cologne Electric Vehicle Center“ feierlich eröffnet. Vor der Kölner Belegschaft des US-Autobauers sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von einer „neuen Ära“ für Ford in Köln und lobte die größte Investition in der Unternehmensgeschichte.

Zwei Milliarden US-Dollar hat Ford in das Werk investiert. Das seien „gute Nachrichten für die Autoproduktion in Deutschland, für die E-Mobilität und den Aufbruch“, lobte Scholz.

Auch Firmengründer-Urenkel Bill Ford sprach in Köln vom „Beginn einer neuen Generation von sauberen Produktionsverfahren und Elektrofahrzeugen in Europa“. Während sich andere US-Autobauer aus Europa verabschiedet hätten, bekenne sich Ford zum Standort. Bill Ford spielte damit auf den Rückzug von General Motors an, GM hatte 2017 seine Deutschlandtochter Opel an Stellantis verkauft.

Der prominente Besuch und die großen Worte zeigen: Für Ford steht in Köln viel auf dem Spiel. Bereits 1930 legten der Unternehmer Henry Ford und der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, damals noch Kölner Bürgermeister, den Grundstein für die Fabrik. Seitdem liefen fast 18 Millionen Autos an dem Standort vom Band, Ford wurde außer Opel und VW zum wichtigsten Massenproduzenten im deutschen Automarkt. Doch seit der Jahrtausendwende geht es bergab – zuletzt fertigte Ford im Stadtteil Niehl den Verbrenner-Kleinwagen Fiesta.

Ford Europa wird umgebaut

Doch damit ist nun Schluss. Mit dem „EV Center“ startet Ford offiziell die Transformation in Richtung Elektromobilität in Europa. Das Werk im Kölner Norden ist das erste des US-Autobauers auf dem Kontinent, das ausschließlich E-Autos produziert. „Weltweit hat Ford große Ambitionen in Richtung E-Mobilität. Gerade in Europa ist man mit der Transformation aber spät dran“, sagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach.

Bundeskanzler Olaf Scholz (links) und Ford-Aufsichtsratschef Bill Ford

Umso ambitionierter klingt der Plan für die Zukunft. Demnach will Ford bis 2030 nur noch Elektroautos verkaufen, bereits 2024 wollen die Amerikaner einschließlich Kleintransportern neun Elektromodelle im Markt haben. In Köln sollen in naher Zukunft zwei reine Stromer gebaut werden.

Das erste Modell, das vollelektrische Kompakt-SUV Explorer, stellte Ford bereits im März in Köln vor, Grundpreis: unter 45.000 Euro. Für 2024 ist ein weiteres Elektromodell an dem Standort geplant.

„Ford ist in einer sehr schwierigen Lage in Europa im Pkw-Geschäft“, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Von Januar bis April lag der Marktanteil in der EU bei weniger als vier Prozent. 2020 waren es noch gut sieben Prozent. Experten sehen vier große Herausforderungen.

1. Die Wirtschaftlichkeit

Ford ist einer der wenigen Autohersteller, die ihr Elektrogeschäft wie ein Start-up behandeln und die Ergebnisse gesondert ausweisen. Bis 2025 will das Unternehmen eine Elektromobilitätsmarge von acht Prozent erreichen. Noch schreibt der Autobauer mit seinen E-Fahrzeugen aber deutliche Verluste. Allein im ersten Quartal summierte sich das Minus des von Ford „Model E“ genannten Bereichs weltweit auf 722 Millionen US-Dollar.

Fords neuer Elektro-Explorer zeigt, wohin der Hersteller in Europa und mit dem neuen „EV Center“ steuert: Das Auto sieht bulliger und amerikanischer aus als bisherige Fords aus Europa.

Hinter dem Schritt amerikanischer und damit größer in der Bauweise zu werden, stehen auch wirtschaftliche Zwänge. Denn die Kompaktklasse, einst Fords Steckenpferd, ist elektrisch aktuell kaum in die Gewinnzone zu bringen. „Ford muss deshalb zusehen, dass es in seiner Sandwichposition zwischen Spielern wie Stellantis und VW nicht zerdrückt wird“, sagt Dudenhöffer.

2. Die technologische Entwicklung

„Ford bekommt einen immer realistischeren Blick auf die eigenen Möglichkeiten in der E-Mobilität“, sagt CAM-Leiter Bratzel. In Fords Fall heißt das: Man muss nicht unbedingt alles selbst machen. Erst vor Kurzem kündigte der US-Autobauer in Amerika eine Allianz mit Tesla bei der Ladeinfrastruktur an. Das „Supercharger“-Netz ist für viele Tesla-Kunden ein entscheidender Kaufgrund.

Auch in Europa geht Ford Partnerschaften ein. So basiert die technische Plattform des Elektro-Explorer auf Volkswagens modularem Elektrobaukasten MEB.

Das Vorgehen gilt unter Branchenexperten als unverzichtbar, um in der Elektromobilität schnell einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Aber es birgt auch Gefahren. „Die Kehrseite ist, dass Ford bei entscheidenden Technologien im Elektromobilitätsbereich aktuell noch auf wenig eigene Wertschöpfung zurückgreifen kann“, sagt Bratzel. Hier erwartet Bratzel neue Impulse aus dem neuen Kölner „EV Center“.

Deutschland- und Europachef Martin Sander blieb mit seinen Ankündigungen zum neuen Elektrocenter am Montag noch recht allgemein. Man werde die Autoproduktion neu definieren, sagte er, und „fortschrittliche Technologien für den Bau von voll vernetzten, softwaredefinierten Fahrzeugen einsetzen“.

Aber er gab ein klares Bekenntnis in Richtung einer eigenen Fahrzeug-Plattform ab. Diese werde global bei Ford in Amerika entwickelt und für Europa angepasst. Wann das erste Auto mit dieser neuen Plattform auf den Markt kommt, sagte Sander jedoch nicht.

3. Die Beschäftigtenseite

Autoexperte Dudenhöffer wertet Kooperationen wie die mit VW als „pragmatische Lösung für Ford“. Für die Produktionskapazitäten und die Standorte „ist es jedoch eine sehr risikoreiche Reise“.

In Europa läuft Ford schon länger auf Sparflamme. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Verkauf des saarländischen Ford-Werks an den chinesischen Konkurrent BYD. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge befindet sich Ford in fortgeschrittenen Gesprächen mit insgesamt drei Bietern, darunter BYD.

In Saarlouis produziert Ford momentan noch mit rund 4600 Beschäftigten den Focus; das Modell soll 2025 eingestampft werden. Zuletzt hatte Ford im Februar einen größeren Stellenabbau in Europa angekündigt, betroffen sind auch deutsche Standorte.

4. Die Kundenorientierung

Europachef Sander sagte bei der EV-Center-Eröffnung in Niehl, dass man in Europa für seine europäischen Kunden produzieren wolle. Aus Sicht von Autoexperte Bratzel ist entscheidend, wie viele europaspezifische Ausstattungen und Entwicklungen das „EV Center“ in die Autos bringt. Andernfalls sei die Differenzierung gegenüber den US-Modellen für Ford schwer.

Ferdinand Dudenhöffer sieht einen weiteren Punkt. Ford ist eigentlich eher für das Klein- und Kompaktsegment in Europa bekannt. Dass man nun die größeren US-Modelle für Europa anpasse, könne „bei bisherigen Ford-Kunden zu Enttäuschung führen“. Mit 45.000 Euro ist der Explorer auch preislich klar höher positioniert als bisherige Verbrenner-Bestseller wie Fiesta und Focus.

Interessant dürfte daher der Start des elektrischen Puma werden. Das Klein-SUV ist größenmäßig mit dem Fiesta vergleichbar und soll 2024 als batterieelektrischer Nachfolger in Rumänien produziert werden.

