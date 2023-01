 Autohersteller: Ford streicht erneut Tausende Arbeitsplätze in Europa

226 weiße Kreuze stehen am Ford-Werk in Saarlouis: Mit bitterer Ironie protestierten die Mitarbeiter im vergangenen Jahr gegen die angekündigte Schließung der Autofabrik. Jetzt droht am Stammsitz in Köln der nächste Arbeitsplatzabbau.

Düsseldorf Der neue Stellenabbau bei Ford Europa wird vor allem den Entwicklungsbereich treffen. Mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten allein im Ford-Entwicklungszentrum in Köln gestrichen werden. Das verlautete am Montag nach einer Betriebsversammlung aus Unternehmenskreisen. Der amerikanische Autokonzern will demnach seinen Entwicklungsbereich künftig stärker in den USA konzentrieren.

Ende vergangener Woche waren die Pläne für einen weiteren Stellenabbau bei Ford Europa bekannt geworden. Mit einer endgültigen Entscheidung über den exakten Umfang ist erst im Frühjahr zu rechnen. Derzeit wird im Ford-Management darüber diskutiert, wo genau der US-Autokonzern den Rotstift ansetzen wird. Dabei ist auch die Konzernzentrale in Detroit miteinbezogen.

Das letzte Programm für einen umfassenden Stellenabbau liegt erst wenige Jahre zurück. In den Jahren 2019 und 2020 waren bei Ford Deutschland etwa 5000 Arbeitsplätze gestrichen worden, weitere 5000 an anderen europäischen Ford-Standorten. Danach hatte der US-Konzern angekündigt, dass es eigentlich keinen weiteren Stellenabbau in Europa mehr geben solle.

Ford-Pläne treffen Verwaltungsbereiche

Aktuell zeichnet sich ab, dass die Fahrzeugproduktion von der neuen Sparrunde weniger betroffen sein wird. Neben der Fahrzeugentwicklung soll die neue Restrukturierung vor allem die Ersatzteilversorgung und die Verwaltungsbereiche treffen. Ford hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass die Zahl der Pkw-Modelle in Europa deutlich reduziert werden solle. 2030 will der US-Konzern auf dem europäischen Kontinent ausschließlich vollelektrische Autos produzieren.

Von den aktuell 3800 Arbeitsplätzen im Kölner Ford-Entwicklungszentrum könnten im Rahmen des neuen Kostensenkungsprogramms bis zu 2500 gestrichen werden, heißt es nach der Betriebsversammlung aus Unternehmenskreisen. Davon wären vor allem gut ausgebildete Ingenieure betroffen. Derzeit arbeiten noch etwa 19.000 Menschen für Ford Deutschland, 14.000 davon in Köln. Der Betriebsrat und die IG Metall kündigten Widerstand gegen die Pläne an.

Da Ford Europa die Zahl seiner angebotenen Pkw-Modelle in den kommenden Jahren drastisch reduzieren wird, fällt im europäischen Entwicklungszentrum in Köln künftig deutlich weniger Arbeit an. Van-Modelle wie der S-Max und der C-Max sind schon aus dem Programm genommen worden, genauso wie das Mittelklasseauto Mondeo.

Stellenabbau 2500 Arbeitsplätze im Kölner Entwicklungszentrum könnte Ford im Rahmen des neuen Sparprogramms streichen, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Im Sommer wird in Köln die Fertigung des Kleinwagens Fiesta aufgegeben. In Saarlouis stellt Ford die Produktion des Golf-Konkurrenten Focus im Jahr 2025 ein und gibt das Autowerk danach komplett auf. 4500 Beschäftigte werden dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. Von ehemals einem guten Dutzend in Europa produzierten Ford-Modellen wird künftig nur eine Handvoll übrig bleiben.

Zwei neue Elektromodelle, die auf der Basis des Volkswagen-Elektrobaukastens MEB konstruiert worden sind, werden künftig in Köln statt des Fiestas produziert. Im Oktober soll die Fertigung des ersten E-Modells am deutschen Ford-Stammsitz beginnen, im nächsten Jahr folgt ein weiteres vollelektrisches Fahrzeug.

Ford baut nur noch Elektroautos

In der Ford-Fabrik im spanischen Valencia wird der US-Konzern zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich noch zwei weitere E-Modelle produzieren. Diese Autos, so die bisherige Planung, werden allerdings wieder auf einer Ford-eigenen Plattform entwickelt und konstruiert. Die dafür nötigen Entwicklungsarbeiten können viel stärker in den USA konzentriert werden.

Auch das erklärt, warum das europäische Entwicklungszentrum in Köln in großer Zahl Stellen abbauen soll. In den vergangenen Jahren waren die Entwicklungsingenieure dort vor allem damit beschäftigt, den MEB-Elektrobaukasten von Volkswagen an die Ford-Systeme anzupassen und darauf dann die eigenen Ford-Modelle zu entwickeln.

„Wir kommentieren die aktuellen Spekulationen über eine mögliche Umstrukturierung bei Ford in Europa nicht“, sagte ein Unternehmenssprecher zu den Informationen aus der Betriebsversammlung. Ford beschleunige derzeit seine Pläne für den Aufbau eines vollständig elektrisch betriebenen Fahrzeugportfolios in Europa.

„Diese Transformation bringt erhebliche Veränderungen mit sich, wie wir Ford-Fahrzeuge entwickeln, bauen und verkaufen, und sie wird Auswirkungen auf unsere zukünftige Organisationsstruktur haben“, ergänzte der Ford-Sprecher. Weitere Einzelheiten werde der US-Konzern bekannt geben, wenn die finalen Entscheidungen getroffen worden seien.

Am Stammsitz von Ford in Köln werden aber nicht nur im Entwicklungszentrum Stellen gestrichen, hieß es am Rande der Betriebsversammlung. Im Rheinland hat der US-Autokonzern auch die Ersatzteilversorgung für sein Händlernetz konzentriert. Mit der Umstellung auf vollelektrische Modelle geht auch der Ersatzteilbedarf zurück, weil E-Autos grundsätzlich weniger reparaturanfällig sind. Ford will daher auch das Ersatzteilzentrum in Köln verkleinern, in dem derzeit noch etwa 1200 Menschen beschäftigt sind.

Ford Europa wird deutlich kleiner

Weitere Einschnitte soll es im Verwaltungsbereich in Köln geben, wo Deutschland- und Europazentrale von Ford angesiedelt sind. Rund 3300 Beschäftigte arbeiten derzeit in der dortigen Verwaltung des US-Autokonzerns. Dem Vernehmen nach könnten davon bis zu 20 Prozent gestrichen werden, also gut 600 Arbeitsplätze.

Ford plant Stellenabbau in Köln

Sorgen gibt es auch in Aachen, wo Ford mit einem eigenen Forschungsstandort und einigen Hundert Arbeitsplätzen vertreten ist. Dort wird vor allem an neuen Verbrennungsmotoren gearbeitet.

Wenn der US-Konzern an seinen Plänen festhält und in wenigen Jahren nur noch vollelektrische Modelle produziert und verkauft, dann braucht der Autohersteller keinen Forschungsbereich mehr für die Verbrennungsmotoren. Auch das Motorenwerk in Köln könnte künftig überflüssig werden. Dessen Mitarbeiter sollen in der Kölner E-Fahrzeug-Fertigung eingesetzt werden.

An der Schließung des Autowerks in Saarlouis wird Ford unwiderruflich festhalten. 500 bis 700 Beschäftigte könnten maximal auf den Gehaltslisten von Ford bleiben, hatte Deutschlandchef Martin Sander bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Mitarbeitern aus Saarlouis sollen Arbeitsplätze in der Kölner Fahrzeugfertigung angeboten werden.

Ford Europa hat seit Jahren größere wirtschaftliche Probleme. Wegen sinkender Verkaufszahlen und wenig ausgelasteter Fabriken hatten sich Milliardenverluste aufgebaut. Wenig erfolgreich war der US-Konzern im europäischen Pkw-Geschäft. Viel besser haben sich jedoch die Verkaufszahlen bei leichten Nutzfahrzeugen entwickelt, wo Ford europäischer Marktführer ist.

