Autohersteller Konzernchef Herbert Diess verlässt Volkswagen

Der VW-Chef verlässt den Konzern Ende August – nach jahrelangen Querelen um seine Person. Sein Nachfolger wird Porsche-Chef Oliver Blume.

Seit 2018 steht Diess an der Spitze des Autokonzerns. (Foto: IMAGO/SEPA.Media) Herbert Diess

Wolfsburg Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess verlässt überraschend den Wolfsburger Autobauer Ende August. Sein Nachfolger werde der Chef der Sportwagen-Tochter Porsche AG, Oliver Blume.

In Personalunion bleibt der 54-Jährige auch Vorstandschef des Stuttgarter Sportwagenherstellers. Das teilte der VW-Konzern am Freitagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit.

Damit muss Herbert Diess den Wolfsburger Konzern nach sieben Jahren verlassen. Seit April 2018 stand er an der Spitze der gesamten Gruppe, davor leitete er die Kernmarke Volkswagen Pkw.

Mit dem Wechsel an der Konzernspitze zieht der Aufsichtsrat die Konsequenzen aus jahrelangen Querelen um Herbert Diess. Schon mehrfach stand er kurz vor seinem Hinauswurf, zuletzt Anfang Dezember 2021. Damals hatte er sich vor allem den Zorn der Arbeitnehmerseite zugezogen, als er den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen am Stammsitz in Wolfsburg ins Spiel gebracht hatte.