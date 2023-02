Autohersteller Mercedes beschließt Aktienrückkauf in Milliardenhöhe

Der Dax-Konzern will über die kommenden beiden Jahre bis zu vier Milliarden Euro in ein Rückkaufprogramm investieren. Die größten Investoren pegeln ihre Anteile dabei unterhalb von zehn Prozent ein.

Der Automobilkonzern um die Sternmarke kündigt einen Aktienrückkauf an. (Foto: Reuters) Mercedes-Logo

Stuttgart Die Mercedes-Benz Group AG will eigene Aktien für bis zu vier Milliarden Euro am Markt zurückkaufen. Das hätten Vorstand und Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen, teilte der Stuttgarter Autokonzern mit. Ab März sollten die Aktien über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an der Börse erworben und anschließend eingezogen werden.

Mit den beiden chinesischen Großaktionären BAIC und Geely sei vereinbart, dass diese ihren Anteil am Dax-Konzern jeweils unter zehn Prozent halten, indem sie bei dem Programm anteilig Aktien veräußern. Der Aktie des Dachkonzerns der Fahrzeugmarke Mercedes-Benz reagierte im nachbörslichen Handel mit einem dezenten Kursplus auf die Ankündigung.

Der Automobilkonzern legt am Freitagmorgen Zahlen für das vergangenen Geschäftsjahr vor. Erwartet wird eine starke Bilanz. Für das 2022 hatte der Autobauer zuletzt nach zwei Anhebungen im Jahresverlauf eine operative Marge (bereinigtes Ebit) in der Autosparte von 13 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt.

Trotz höherer Kosten für Energie, Teile und Frachten lag die Marge nach neun Monaten mit 15 Prozent fast drei Prozentpunkte höher als im Vorjahr mit 12,2 Prozent. Auch in der Van-Sparte war Mercedes zuletzt optimistischer als zu Jahresbeginn. Der Konzernumsatz soll sich 2022 deutlich über dem noch von Corona und Chipmangel belasteten Vorjahresniveau bewegen, das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern ebenfalls deutlich darüber. Dabei ist die im Dezember 2021 abgespaltene ehemalige Lkw-Tochter Daimler Truck aus den Vorjahreszahlen herausgerechnet. Mehr: Mercedes plant „kleinen“ Ableger der G-Klasse.