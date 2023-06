Autohersteller Mercedes schafft mehr klimaschonenden Stahl an

Der Autobauer will die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Neuwagen bis 2030 mindestens halbieren. Mehr als 200.000 Tonnen CO2-reduzierter Stahl pro Jahr sollen dabei helfen.

Stahl macht bis zu 20 Prozent der CO2-Emissionen in der Herstellung eines Elektroautos aus. (Foto: dpa) Mercedes-Benz Werk in Bremen

Frankfurt Der Autohersteller Mercedes-Benz will mittlerweile von einem halben Dutzend Herstellern in Europa klimafreundlichen Stahl beziehen. Im Laufe des Jahrzehnts sei ein jährliches Volumen von über 200.000 Tonnen CO2-reduzierten Stahls geplant, teilte Mercedes am Dienstag mit. Das entspreche etwa einem Drittel des Jahresbedarfs in Europa.

Lieferanten seien Salzgitter, Thyssenkrupp, Voestalpine, Arvedi, SSAB und H2 Green Steel. Der Autobauer will die durchschnittlichen Treibhausgas-Emissionen pro Neuwagen bis 2030 im Vergleich zu 2020 mindestens halbieren. Stahl mache bis zu 20 Prozent der CO2-Emissionen in der Herstellung eines Elektroautos aus.

„Der Aufbau der nachhaltigen Stahllieferkette in Europa dient als Blaupause für weitere Regionen“, erklärte das Unternehmen. Die Vereinbarungen seien ein wichtiges Signal für die Transformation der europäischen Stahlindustrie, ergänzte Markus Schäfer, Mercedes-Vorstand für Technologie und Einkauf. Auch andere Autobauer wie Volkswagen und BMW haben die Umstellung auf CO2-armen Stahl angekündigt.

