Autohersteller Realitätsschock für Volkswagen: Tesla-Jäger verschoben – Neues Werk vor dem Aus

Hamburg Wenige Monate nach seinem Amtsantritt steht Volkswagen-Chef Oliver Blume vor harten Entscheidungen. Weil die Entwicklung des zukünftigen Vorzeigemodells Trinity hängt, muss er den für 2026 geplanten Marktstart um Jahre verschieben, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat. Die Verzögerung liege bei zwei bis drei Jahren. „Vielleicht wird es sich aber bis 2030 hinziehen“, sagte eine mit dem Thema vertraute Person. Zuerst hatte das „Manager-Magazin“ über die Probleme berichtet.

Das E-Fahrzeug Trinity ist von zentraler Bedeutung für die Ausrichtung der Kernmarke Volkswagen. Das Fahrzeug sollte von Grund auf neu konzipiert werden und als solches weitgehend autonom durch den Verkehr steuern können. Bei der Entwicklung der dafür nötigen Software kommt der Konzern aber nicht schnell genug vom Fleck. Doch der Zeitplan für die intern so genannte Software „2.0“ verschiebt sich nach hinten, sagte die Person. Der Fokus werde auf die parallel entwickelte „1.2“ gelegt, die für die aktuell vor dem Start stehenden Modelle benötigt werde.

In einer Mitteilung an die Mitarbeiter bestätigten Konzernchef Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer zumindest die Überlegungen. „Wir nutzen aktuell die Gelegenheit, alle Projekte und Investitionen anzuschauen und auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen“. Zunächst werde über den weiteren Software-Fahrplan entschieden. „Darauf folgt die Ausarbeitung der Produktstrategie mit den konkreten Projekten der einzelnen Marken für die nächsten Jahre“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt.

Blumes Vorgänger Herbert Diess wollte mit dem Trinity einen Herausforderer für die Modelle des US-Herstellers Tesla schaffen. Die Kalifornier bauen ihre Elektroautos in Grünheide bei Berlin in einem komplett neuen Werk - und schneller als Volkswagen.

Neues Modell für VW

Die Hängepartie bei der Software und dem VW-Modell hat weitreichende Folgen: Eine eigens für den Trinity geplante Fabrik in Warmenau werde nun wohl nicht mehr benötigt. Mit der Verzögerung könnte zunächst das Stammwerk in Wolfsburg umgerüstet und der Trinity nach Abschluss seiner Entwicklung dort vom Band laufen, hieß es in Konzernkreisen.

Die Entscheidung über das Aus für Warmenau würden Vorstand und Aufsichtsrat in den kommenden Wochen treffen, hieß es. Blume und Schäfer betonten in dem Mitarbeiterbrief, dass sie die Sicherung der Arbeitsplätze fest im Blick hätten.

Dazu ist es wichtig, dass die Kernmarke ein Ersatzmodell für den verschobenen Trinity erhält. Darum will der Vorstand frühere Planungen wieder reaktivieren, die unter Herbert Diess in der Schublade verschwunden waren. Denen zufolge kann die derzeit genutzte Plattform für Elektroautos, firmenintern MEB genannt, aufgefrischt werden, um mindestens ein neues Modell zu entwickeln. Entweder werde es einen elektrifizierten Nachfolger für den Golf oder den höher gelegten Tiguan geben, hieß es.

Schon vor dem Jahr 2026 könnte das neue Auto in den Verkauf gehen. Über diesen Weg kann das Werk in Wolfsburg weiterhin ausgelastet werden, bis dann in ein paar Jahren der Trinity in Produktion gehen kann.

