Autohersteller VW-Chef Herbert Diess muss für Porsche-Chef Oliver Blume Platz machen – „Es ist ein glatter Rausschmiss“

Düsseldorf, Wolfsburg Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess verlässt überraschend den Wolfsburger Autohersteller. Der 63-Jährige habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, Ende August auszuscheiden, teilte der VW-Konzern am Freitagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Sein Nachfolger wird Porsche-Chef Oliver Blume. Der 54-Jährige soll den Stuttgarter Sportwagenhersteller und den VW-Konzern künftig in Personalunion führen.

Damit ist für Herbert Diess nach sieben Jahren Schluss bei dem Wolfsburger Konzern. Er stand seit April 2018 an der Spitze der Gruppe, vorher hatte er die Kernmarke Volkswagen Pkw geleitet.

Mit dem Führungswechsel zieht der Aufsichtsrat die Konsequenzen aus jahrelangen Querelen um Herbert Diess. Schon mehrfach stand der Manager kurz vor seinem Rauswurf, zuletzt Anfang Dezember vergangenen Jahres. Damals hatte er sich vor allem den Zorn der Arbeitnehmerseite zugezogen, als er den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen am Stammsitz in Wolfsburg ins Spiel gebracht hatte.

In der Vergangenheit hatte die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch stets zu Diess gehalten und dafür gesorgt, dass er den Vorstandsposten behalten konnte. „Doch jetzt ist die Initiative zum Rauswurf von der Familie gekommen“, hieß es am Abend aus Konzernkreisen. Dafür hatte in erster Linie der Streit um die Ausrichtung der Software-Tochter Cariad gesorgt. „Das war der letzte Anstoß“, hieß es in Wolfsburg.

Nach Bekanntwerden des Wechsels an der VW-Spitze fiel die Aktie des Konzerns zunächst um gut zwei Prozent, stabilisierte sich dann aber wieder.

Anerkennung und Kritik für VW-Chef Herbert Diess

Der VW-Aufsichtsrat traf seine Entscheidung noch kurz vor dem Wolfsburger Werksurlaub, der am Montag beginnt. Danach wird der 63-jährige Herbert Diess nicht mehr auf seinen Chefposten in der Konzernzentrale zurückkehren. Offiziell soll Oliver Blume zum 1. September das Amt des Vorstandsvorsitzenden in Wolfsburg übernehmen.



Übernimmt die Konzernführung bei Volkswagen offiziell am 1. September 2022. (Foto: Reuters) Oliver Blume

Blume will auch Porsche langfristig führen. Darauf könne sich das Porsche-Team verlassen, sagte Blume laut einer Mitteilung am Freitagabend. Das gelte auch nach einem möglichen Börsengang. „Wir haben Porsche technologisch, wirtschaftlich und kulturell erfolgreich aufgestellt“, sagte Blume. Er freue sich sehr, die Porsche AG und den Volkswagen-Konzern gemeinsam zu führen.

Der gesamte Aufsichtsrat erkennt an, dass Diess den VW-Konzern auf den Weg in Richtung Transformation mit Elektromobilität gebracht hat. „Herbert Diess hat eindrucksvoll bewiesen, mit welchem Tempo und mit welcher Konsequenz er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann. Dabei hat er das Unternehmen nicht nur durch extrem schwieriges Fahrwasser gesteuert, sondern auch strategisch grundlegend neu ausgerichtet“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch.

„Herbert Diess hat den Volkswagen Konzern strategisch auf die Elektromobilität ausgerichtet. Es ist sein besonderes Verdienst, dass der Volkswagen-Konzern heute in einer starken Position für die weitere Transformation ist“, ergänzten die Familiensprecher Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch.

In Wahrheit ist es ein glatter Rausschmiss, damit der Konzern wieder arbeitsfähig wird. VW-Insider

Die Arbeitnehmerseite verabschiedete den Konzernchef mit kritischen Worten: „Wir müssen nicht nur unsere Produkte und Geschäftsmodelle transformieren, sondern ganz maßgeblich auch unsere Belegschaft. Unser Fokus als Arbeitnehmerseite ist dabei klar: Alle Kolleginnen und Kollegen müssen mitgenommen werden. Die heutigen Entscheidungen zahlen darauf ein“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo.

Ein deutlicher Hinweis auf den Führungsstil von Herbert Diess. Ihm war zuletzt immer wieder vorgehalten worden, dass er Alleingänge vorzieht und am Team vorbei agiert. Das hatte insbesondere im Topmanagement und im Vorstand zunehmend für Verärgerung gesorgt. „Es gab kaum noch die Basis für eine ordentliche Zusammenarbeit“, sagte ein Insider.

Deshalb könne überhaupt nicht die Rede davon sein, dass es eine einvernehmliche Trennung mit Herbert Diess gebe. „In Wahrheit ist es ein glatter Rausschmiss, damit der Konzern wieder arbeitsfähig wird“, sagt der Insider weiter. Volkswagen brauche einen Vorstandsvorsitzenden, der von seinen Führungskräften wieder ernst genommen werde und mit dem es eine echte Zusammenarbeit gebe.

Diess-Nachfolger Oliver Blume gilt als ausgesprochen teamfähig

Oliver Blume gilt im Unterschied dazu als ausgesprochen teamfähig. „Blume soll zudem mit dem gesamten Vorstand die Transformation weiter vorantreiben – mit einer Führungskultur, die den Teamgedanken in den Mittelpunkt stellt“, schrieb der Konzern in seiner offiziellen Mitteilung zum Führungswechsel.

Aus dem Aufsichtsrat hieß es ergänzend dazu, dass es eine gewisse Dringlichkeit gebe, den Konzern wieder vollständig arbeitsfähig zu machen. Deshalb habe das Kontrollgremium die Entscheidung getroffen, den Wechsel jetzt sofort und trotz des geplanten Börsenganges der Sportwagentochter Porsche umzusetzen.

Unter Investoren wird es nicht unbedingt positiv gesehen, wenn mit Oliver Blume der Vorstandsvorsitzende des Börsenkandidaten so kurzfristig wegen des Wechsels nach Wolfsburg abgelöst würde. „18 Monate nach einem IPO sollte der Vorstandschef schon bleiben“, sagt Daniel Röska, Automobilanalyst beim US-Investmenthaus Bernstein.

Volkswagen und Porsche wollen dieses Problem dadurch lösen, dass Oliver Blume auch nach dem Wechsel zum Konzern an der Spitze des Stuttgarter Sportwagenherstellers bleibt. Wegen einer möglichen Arbeitsüberlastung soll Blume bei Volkswagen zusätzlich einen Chief Operating Officer (COO) an die Seite gestellt bekommen. Diesen Posten übernimmt zusätzlich Finanzvorstand Arno Antlitz, der damit neben Blume der zweite starke Mann im Konzernvorstand wird.

