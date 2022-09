Autohersteller VW erholt sich langsam – bleibt aber regional schwach

Volkswagen hat schwache Monate hinter sich. Der August ist für den Konzern daher ein Hoffnungsschimmer. Vor allem in China ziehen die Verkäufe wieder an.

Der Konzern konnte sein China-Geschäft nach schweren Ausfällen im vergangenen Jahr stabilisieren. (Foto: dpa) Volkswagen

Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern hat sein Geschäft im August festigen können – auf Jahressicht sind die Verkäufe insgesamt aber noch schwach. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Zahl der Auslieferungen stieg gegenüber dem Vorjahresmonat weltweit um 12,7 Prozent auf etwas mehr als 700.000 Fahrzeuge. Über das erste Halbjahr 2022 betrachtet schneidet Volkswagen mit einem Minus von 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr allerdings deutlich schlechter ab. Der gute August ist damit nur eine Momentaufnahme: Das gesamte Umsatzbild ist noch immer von einem monatelangen schwachen China-Geschäft des Konzerns geprägt.

Dort hatten im Frühling noch neue Corona-Lockdowns und das Logistik-Chaos in den Überseehäfen erhebliche Belastungen des Konsums und der Lieferketten verursacht. Für den August dieses Jahres stand in der Volksrepublik einschließlich Hongkong jedoch wieder ein Plus von fast 25 Prozent in der Absatzstatistik.

Die Region Westeuropa, wo Sorgen um steigende Energiekosten Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen beschäftigen, wuchs mit 7,8 Prozent nur schwach. In Zentral- und Osteuropa war der Verkaufsrückgang mit über 32 Prozent beträchtlich, seit dem Jahresbeginn und dem darauf folgenden Beginn des Ukraine-Kriegs steht das Minus dort bei knapp 40 Prozent.

Regional betrachtet entwickelte sich der Konzern zuletzt in Süd- und Nordamerika positiv: Hier stiegen die Verkäufe um 28,2 Prozent im Süden und um 15,2 Prozent im Norden an. Die VW-Konzernmarken Porsche und Traton steigerten ihre Verkaufszahlen. Der Fahrzeughersteller und die Nutzfahrzeug-Holding wiesen ein Plus von mehr als 26 Prozent vor. Die Kernsparte Volkswagen Pkw verkaufte 17,5 Prozent mehr, während Seat um 22 Prozent abrutschte.