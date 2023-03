Um Autos schrittweise mit synthetischen Kraftstoffen zu betanken, sind laut einer Studie enorme Investitionen nötig. Der Nutzen von E-Fuels ist fraglich.

E-Fuels werden mithilfe von Strom aus Wasser und Kohlendioxid (CO2) hergestellt. (Foto: dpa) Eine Flasche mit synthetischem Kraftstoff

Wien, Düsseldorf Der Verbrennungsmotor wird in Europa doch nicht gänzlich verschwinden. Die Technik soll auch über 2035 hinaus in Neuwagen genutzt werden können. Dafür wird die EU-Kommission auf Druck der deutschen Bundesregierung eine neue Fahrzeugklasse definieren. Autos dieses Segments sollen ausschließlich mit synthetisch erzeugten Kraftstoffen aus Ökostrom angetrieben werden. Am Dienstag dürften die 27 EU-Staaten diese Einigung beschließen.

Dabei ist die Nutzung von sogenannten E-Fuels am ehesten noch im Fahrzeugbestand sinnvoll, zeigt eine Studie der Strategieberatung Oliver Wyman, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach dürften auch 2037 noch 15 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das ist über ein Drittel der Pkw im Fahrzeugbestand (43,5 Millionen Pkw insgesamt 2037).

