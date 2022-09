Autoindustrie Autoverband VDA kappt Absatzprognose für Europa und die USA

Die Branche schraubt die Absatzerwartungen in Europa erneut deutlich zurück. Auch für die USA korrigiert der VDA die Prognose nach unten.

Lieferprobleme und steigende Kosten machen der Automobilindustrie weiter zu schaffen. Jetzt hat sie die Absatzerwartungen für das laufende Jahr erneut nach unten korrigiert. (Foto: dpa) Neuwagen

Hamburg Die deutsche Autoindustrie passt wegen der durch den Ukraine-Krieg verschärften Materialengpässe und rasant gestiegener Kosten ihre Erwartungen für das laufende Jahr an. Während sich die Lage in China nach den Corona-Lockdowns verbessert habe, würden die Erwartungen für die USA und Europa durch die hohe Inflation und steigende Zinsen gedämpft, erklärte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Donnerstag.

Für die USA korrigierte der VDA die Prognose deutlich und rechnet nach einem zuvor in Aussicht gestellten leichten Rückgang um ein Prozent nun mit einem Absatzminus von sieben Prozent auf 13,8 Millionen Fahrzeuge. In Europa werde der Absatz voraussichtlich um vier Prozent auf 11,3 Millionen fallen. Bisher war der Verband hier von einem stagnierenden Absatz ausgegangen.

Für den weltgrößten Pkw-Markt in China hob die Autolobby ihre Prognose dagegen deutlich an. Statt der zuvor erwarteten plus drei Prozent soll der Absatz dort um neun Prozent auf 23 Millionen Einheiten klettern.

Für den Weltmarkt insgesamt geht der VDA für 2022 unverändert von einem Absatzvolumen auf Vorjahreshöhe von 71,4 Millionen aus. Das sind 9,2 Millionen Fahrzeuge weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 und sogar 13 Millionen weniger als 2018. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Volkswagen kassiert Software-Ziel – und holt mit Continental einen weiteren Partner an Bord