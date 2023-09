Autoindustrie Bei VW stockt nach dem Hochwasser in Slowenien die Produktion

Das Hochwasser in Slowenien hat Auswirkungen auf die Produktion von VW. Grund ist ein Zulieferer für ein wichtiges Motorenteil, das inzwischen nur eingeschränkt lieferbar ist.

Wegen Teilemangels soll die Fertigung an dem Standort nur noch einschichtig gefahren werden. (Foto: dpa) Produktion bei VW in Emden

Düsseldorf Wegen fehlender Motorteile könnten dem Volkswagen-Konzern in den kommenden Wochen längere Unterbrechungen in der Produktion ins Haus stehen. Grund ist ein Zulieferer in Slowenien, der seit den Überschwemmungen in dem Land kaum noch lieferfähig ist. Als realistisch gilt, dass Volkswagen in einigen seiner Werke Kurzarbeit anmeldet oder Produktionsschichten streicht. Derzeit würden verschiedene Szenarien durchgespielt, heißt es aus dem Unternehmen. „Die Lage ist volatil und kann sich täglich ändern“, erklärt ein Sprecher auf Anfrage.

Konkret geht es um sogenannte Zahnradkränze der Firma KLS Ljubno in Slowenien. Das 250-Mitarbeiter-Unternehmen war von dem Hochwasser in dem ex-jugoslawischen Alpenstaat Anfang August schwer getroffen worden. Die Zahnradkränze von KLS kommen bei VW als Bauteil für den Antriebsstrang von Verbrennungsmotoren zum Einsatz.