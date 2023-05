Autoindustrie BGH entscheidet im Juni zu Klagen gegen Diesel-Thermofenster

Bei dem Fall geht es um die Frage, ob es sich bei dem Thermofenster um eine unzulässige Abschalteinrichtung handelt. Die Autobauer bestreiten das.

Bei niedrigeren Temperaturen, wie sie in Europa im überwiegenden Teil des Jahres herrschen, stießen die Motoren mehr Schadstoff aus als erlaubt. (Foto: dpa) Thermofenster

Karlsruhe Im Streit über Schadenersatz für Diesel-Autos mit gedrosselter Abgasreinigung will der Bundesgerichtshof (BGH) am 26. Juni Urteile fällen. Bei dem für 12.00 Uhr anberaumten Termin werde über die Klagen von Autokäufern gegen die Hersteller Audi, Mercedes-Benz und Volkswagen entschieden, erklärte die Vorsitzende Richterin Eva Menges am Montag in Karlsruhe.

Die Entscheidung wird wegweisend für rund 2100 Verfahren am BGH selbst und schätzungsweise fast 100.000 anhängige Klagen an unteren Instanzen.

Die Abgasreinigung von Stickoxiden funktioniert nach Vorwurf der Kläger bei den Diesel-Pkw nur in einem so genannten Thermofenster zwischen zwölf und 33 Grad Celsius Außentemperatur.

Bei niedrigeren Temperaturen, wie sie in Europa im überwiegenden Teil des Jahres herrschen, stießen die Motoren mehr Schadstoff aus als erlaubt. Die Autobauer bestritten Vorwürfe, es handele sich beim Thermofenster um unzulässige Abschalteinrichtungen und verweigern Schadenersatz.

Mehr: Thermofenster doch illegal – Was der Gerichtsentscheid für Dieselfahrer bedeutet