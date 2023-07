Autoindustrie BMW mit deutlichem Absatzplus

Auf ihrem wichtigsten Einzelmarkt meldet BMW ein Plus von 16,2 Prozent. In den USA erzielte BMW einen Anstieg von 13,7 Prozent.

München Der Autobauer BMW hat im zweiten Quartal deutlich mehr Autos verkauft. Insgesamt setzten die Münchner nach Angaben vom Freitag 626.726 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ab, das sind 11,3 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Vertriebschef Pieter Nota sprach von einer starken Absatzentwicklung insgesamt und insbesondere bei vollelektrischen Fahrzeugen. Mit 88.289 Fahrzeugen setzten die Münchner mehr als doppelt so viele Elektroautos ab wie im Vorjahr. Ein deutliches Wachstum bei den vollelektrischen Modellen habe sich über alle wesentlichen Regionen hinweg gezeigt.

Besonderer Beliebtheit erfreuten sich der neue 7er sowie die 4er-Reihe mit dem vollelektrischen i4. Auch der neue 5er komme bei den Kunden gut an, hieß es. Für das erste Halbjahr melden die Münchner ein Absatzplus von 4,7 Prozent auf knapp 1,215 Millionen Autos und Motorräder.

Aufwärts ging es im zweiten Quartal in allen wichtigen Regionen. Besonders gut liefen die Geschäfte auf dem Heimatmarkt Deutschland, wo der Absatz um 22,5 Prozent zulegte. Doch auch das China-Geschäft zieht wieder an: Auf ihrem wichtigsten Einzelmarkt melden die Münchner ein Plus von 16,2 Prozent. In den USA erzielte BMW einen Anstieg von 13,7 Prozent.

