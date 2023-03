 Autoindustrie: BMW rechnet mit leichtem Auslieferungsplus – Gewinn dürfte wieder sinken

Der Rekordgewinn im laufenden Geschäftsjahr geht vor allem auf Sondereffekte zurück. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern darum weniger Gewinn.

Elektroautos sollen bei BMW künftig immer wichtiger werden. (Foto: IMAGO/TT) BMW i7

München BMW rechnet in diesem Jahr trotz Sonderkosten für ein Geschäft in China mit einem guten Abschneiden im Kerngeschäft. Die Auto-Auslieferungen wollen die Münchener leicht erhöhen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Das bedeutet bei BMW ein Plus zwischen einem und fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,4 Millionen Fahrzeugen. Die Verkaufspreise dürften stabil bleiben.

Das Management um Konzernchef Oliver Zipse geht von einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von acht bis zehn Prozent in der Autosparte aus. Im vergangenen Jahr lag sie bei 8,6 Prozent. In der Prognose enthalten sind weitere Sonderkosten von 1,4 Milliarden Euro aus der Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance (BBA).

Im vergangenen Jahr hatten wegen der Übernahme viele Sondereffekte die Zahlen des Unternehmens verzerrt, so auch die Neubewertung der bereits zuvor gehaltenen Anteile von BBA, die für einen Sonderertrag von 7,7 Milliarden Euro sorgte. Dieser Effekt fehlt diesmal im Finanzergebnis, weswegen BMW beim Vorsteuergewinn deutlich weniger veranschlagt als die rekordhohen 23,5 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr. Zudem rechnet BMW mit einer weniger guten Lage für die Wiedervermarktung von zurückgenommenen Leasingautos. Die Zahl der Mitarbeiter will BMW in diesem Jahr leicht erhöhen – damit dürfte die Beschäftigtenzahl ausgehend von 149.475 um ein bis fünf Prozent wachsen. Der Münchner Autobauer BMW legt im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um ein Prozent zu und gehört damit zu den Spitzenreitern im Dax. Mehr: Die Verbrenner-Wette: BMW will noch länger in Benzin und Diesel investieren