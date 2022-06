Autoindustrie BMW will China-Mini auf den US-Markt bringen

Bereits im kommenden Jahr will der Hersteller auch in China produzieren.

München, Peking Der BMW-Konzern prüft eine Ausweitung seiner Autoexporte aus China. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen könnte der gemeinsam mit Great Wall geplante elektrische Mini auch auf den US-Markt exportiert werden. Bislang sollten die in China gebauten Autos vornehmlich in China verkauft werden.

Mit dem Export von China in die USA könnte das Projekt aber deutlich umfangreicher werden als bislang geplant. Die USA sind nach Europa der zweitgrößte Markt der BMW-Tochter, die bislang nur in Großbritannien und Leipzig produziert.

BMW hatte Ende 2019 mit Great Wall ein Joint Venture vereinbart, das den Aufbau einer gemeinsamen Produktion von Elektroautos zum Ziel hat. Bereits im kommenden Jahr sollen in der Provinz Jiangsu die ersten Autos vom Band rollen, je zur Hälfte BMWs Mini und die Kleinwagenmarke von Great Wall, Ora Cat. In China werden neue Modelle gebaut: Neben einer neuen Grundversion des Mini im Juli 2023 kommt ein Jahr später ein kleines Elektro-SUV unter dem Namen „Aceman“.

Auch technisch werden beide Marken sehr eng verwandt sein – die chinesische Technik soll sogar dominieren. BMW will von Great Wall die Elektro-Architektur weitgehend übernehmen. Die für den Ora Cat entwickelte Technik sei mit Blick auf „Reichweite, Ladefähigkeit und vor allem Kosten sehr konkurrenzfähig“, sagt eine BMW-Führungskraft. Offiziell will BMW die Fortschritte in der Kooperation nicht kommentieren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Pläne sind angesichts der geo- und handelspolitischen Spannungen um China heikel. Chinas wachsende Macht im Welthandel bei gleichzeitiger Sorge um Menschenrechtsverletzungen stößt seit Jahren auf Kritik. Seit der russischen Invasion in der Ukraine, nach der deutsche Unternehmen schlagartig ihre Engagements in Russland zurückfahren mussten, hat die Debatte um die große Abhängigkeit deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt aber noch an Schärfe gewonnen.

Zudem sorgten vor Kurzen neue Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang für Unruhe. Das Bundeswirtschaftsministerium verwehrte Volkswagen sogar Garantien für Investitionen in der Region. Anders als VW ist BMW jedoch nicht in der Uiguren-Provinz vertreten und hat auch keine staatlichen Garantien beantragt.

Export könnte Produktionspläne beschleunigen

Der Münchener Autobauer hat sich aber selbst lange schwergetan, Vertrauen zu seinem neuen chinesischen Partner zu fassen, und wollte deshalb vornehmlich den Inlandsmarkt bedienen. Doch nach einer nicht öffentlichen Präsentation des neuen Elektro-Minis vor amerikanischen Händlern im Mai sei das Interesse so groß gewesen, dass der BMW-Vorstand bis Ende des Jahres entscheiden will, ob der China-Mini in die USA exportiert werden soll.

Die US-Händler hätten sogar angeboten, den fälligen Einfuhrzoll für die Autos zu übernehmen. Seit 2019 gelten zwischen den USA wechselseitige Strafzölle auf die Einfuhr von Autos. Der seitdem schwelende Handelskonflikt hat BMW dazu veranlasst, einen Teil seiner US-Geländewagen-Produktion in die chinesischen Werke zu verlagern.

Bislang hat BMW mit Great Wall eine Produktionskapazität von 160.000 Autos pro Jahr vereinbart. Der mögliche Export des China-Minis in die USA könnte die Produktionspläne aber beschleunigen. Die mögliche Ausweitung des Projekts hängt auch mit der technischen Kompetenz der Great-Wall-Entwickler zusammen, die in München als sehr hoch eingeschätzt wird.

>> Lesen Sie auch: So wollen die Autohersteller aus dem Verbrenner aussteigen

Für BMW ist das eine neue Erfahrung. Bislang kooperiert BMW mit dem staatlich dominierten Brilliance-Konzern und produziert in Nord-China jährlich rund 700.000 Limousinen und Geländewagen. Doch anders als Great Wall ist Brilliance ein siechendes Unternehmen.

Auch deshalb erlaubte die Regierung in Peking BMW Anfang des Jahres die Mehrheitsübernahme des Joint Ventures – ein bislang einmaliger Vorgang in der Branche. Und es ist ein Signal: Trotz zunehmender handels- und geopolitischer Spannungen weitet BMW sein China-Engagement immer weiter aus.

Die Great-Wall-Technik hat in München überzeugt

Great Wall Motors (GWM) ist der führende chinesische SUV-Hersteller. In den Markt für Elektrofahrzeuge ist das Unternehmen aus Baoding unweit von Peking vergleichsweise spät eingestiegen. Unter der Marke Ora baut GWM seit 2018 batterieelektrische Klein- und Kompaktwagen für den Stadtverkehr.

Zudem hat der Konzern in der Luxuslinie Wey eine E-Limousine im Sortiment. 2018 gliederte das Unternehmen sein Batteriegeschäft unter dem Namen SVolt aus, hat aber weiter Zugriff auf diese Schlüsseltechnik.

Auf dem hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt tut sich Great Wall allerdings schwer, zu den heimischen Konkurrenten BYD und Geely aufzuschließen. Auch deshalb richtet GWM seinen Fokus auf Auslandsmärkte. Bei der Internationalen Ausstellung IAA im vergangenen Herbst in München stellte der Konzern sowohl kompakte E-Mobile der Baureihe Ora Cat vor als auch die Limousine Coffee 01 von Wey, die noch im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland erhältlich sein sollen.

Vor allem die neu entwickelten Ora-Cat-Modelle erregten dabei in der Fachpresse und in den sozialen Medien Aufmerksamkeit, nicht nur wegen ihres verspielten Designs, sondern auch aufgrund des vergleichsweise günstigen Preises von rund 30.000 Euro.

GWM betreibt im hessischen Dietzenbach seit 2016 ein Entwicklungszentrum für die europäischen Märkte. Zudem hat das Unternehmen im November seine Europazentrale in München eröffnet, direkt vis-à-vis dem Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) von BMW. „Der europäische Markt steht im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie von GWM“, betonte Europachef Qiao Xianghua damals.

Auf dem hartumkämpften chinesischen Elektroautomarkt tut sich Great Wall bisher schwer. (Foto: imago images/Manfred Segerer) Ora Cat

Für BMW hat die Zusammenarbeit noch großes Potenzial. Bis 2030 soll die Kleinwagenmarke Mini komplett auf Elektroantriebe umgestellt werden und gleichzeitig profitabler werden. Konzernkreisen zufolge hat Mini in den vergangenen Jahren nie die vorgegebene Zielrendite von zehn Prozent erreicht und belastet damit chronisch die Renditeziele des Gesamtkonzerns. Erzrivale Mercedes hat seine defizitäre Kleinwagenmarke Smart an den chinesischen Geely-Konzern abgegeben und verspricht seinen Investoren hohe Renditen im Luxusgeschäft.

Mit der günstigen und zugleich leistungsfähigen chinesischen Elektrotechnik scheint das Zehn-Prozent-Ziel für BMW wieder in Reichweite zu kommen. Dafür müsste mittelfristig die China-Technik in die europäischen Werke übernommen werden.

Bislang wird die Marke in Oxford flexibel als Verbrenner, Hybrid und Elektroauto gebaut, Leipzig fertigt die Geländemodelle. Mit dem möglichen Export des China-Minis in die USA wächst auch die Konkurrenz für die europäischen Standorte.

Mehr: BMW erzielt Rekordgewinn – Welche Herausforderungen der Autobauer jetzt meistern muss