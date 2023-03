Um Autos schrittweise mit synthetischen Kraftstoffen zu betanken, sind laut einer Studie enorme Investitionen nötig. Der Nutzen von E-Fuels ist fraglich.

E-Fuels werden mithilfe von Strom aus Wasser und Kohlendioxid (CO2) hergestellt. (Foto: dpa) Flasche mit synthetischem Kraftstoff

Wien, Düsseldorf Der Verbrennungsmotor wird in Europa doch nicht gänzlich verschwinden. Die Technik soll auch über 2035 hinaus in Neuwagen genutzt werden können. Dafür wird die EU-Kommission auf Druck der deutschen Bundesregierung eine neue Fahrzeugklasse definieren. Autos dieses Segments sollen ausschließlich mit synthetisch erzeugten Kraftstoffen aus Ökostrom angetrieben werden. Am Dienstag dürften die 27 EU-Staaten diese Einigung beschließen.

Die sogenannten E-Fuels stehen wegen ihrer Klimabilanz und der hohen Kosten in der Kritik. In einem Bloomberg-Interview bezeichnete Iveco-Chef Gerrit Marx die synthetischen Kraftstoffe gar als „Champagner des Antriebs“. Wörtlich sagte er: „Wenn Sie einen Ferrari haben oder einmal am Wochenende mit Ihrem Porsche Turbo fahren, wird es Ihnen egal sein, ob ein Liter fünf Euro oder acht Euro kostet.“ Aber das sei „kein Kraftstoff für die Zukunft“. Doch wie sieht die Faktenlage bei den Kosten wirklich aus?

