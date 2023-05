Autoindustrie Chinesen bejubeln Tesla-Chef Elon Musk

In Zeiten des Handelsstreits reist Musk nach China – und bemüht sich um die Gunst von Politik und Industrie. Die Unterstützung aus der Bevölkerung scheint ihm jedenfalls gewiss.

Voller Terminplan: Musk traf sich bereits mit Spitzenpolitikern sowie mit dem Chef des Batterie-Anbieters CATL. (Foto: Reuters) Elon Musk in Peking

Peking Bei seinem ersten Trip in die Volksrepublik seit drei Jahren ist Elon Musk von den Chinesen wie ein Star gefeiert worden. „Er ist ein Idol“, jubelte ein Nutzer in den Sozialen Medien. „Wenn es in China nur jemanden wie Elon Musk gäbe.“ Andere wünschen sich den exzentrischen Milliardär als US-Präsidenten.

Eigentlich ist der Chef des Elektroautobauers Tesla aber zu einem Arbeitsbesuch in der Volksrepublik. Auf dem Terminplan standen Treffen mit dem chinesischem Außen-, dem Handels- und dem Industrieminister sowie ein Abendessen mit Zeng Yuqun, dem Chef des wichtigen Batterie-Anbieters CATL.

In den kommenden Tagen will Musk Insidern zufolge im Tesla-Werk in Shanghai vorbeischauen. In den vergangenen Monaten gaben sich trotz der politischen Spannungen zahlreiche US-Topmanager in Peking die Klinke in die Hand.

Tesla ringt um Marktanteile in China