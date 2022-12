Autoindustrie Continental äußert sich erstmals öffentlich zu Cyberangriff-Ermittlungsstand – Aufarbeitung dauert noch Wochen

Vor mehr als drei Monaten ist es Hackern gelungen, Daten des Autozulieferers abzugreifen. Auf seiner Homepage nimmt Conti nun zum Ermittlungsstand Stellung – doch viele Fragen sind offen.

Der Autozulieferer äußert sich erstmals öffentlich zum Datenabfluss. (Foto: dpa) Continental

Düsseldorf Die Aufarbeitung des Cyberangriffs auf Continental wird laut Unternehmen noch „mehrere Wochen“ dauern. Das hat der Dax-Konzern am Montag in einem Beitrag auf seiner Website mitgeteilt. Es ist das erste Mal seit Bekanntwerden der Attacke im Sommer, dass der Konzern in einer öffentlichen Mitteilung über den Stand der Ermittlungen informiert.

Conti hat den Angriff im August selbst bekannt gemacht. Damals hieß es, die Attacke sei abgewendet worden. Das Handelsblatt berichtete Anfang November, dass die Hacker rund 40 Terabyte Daten des Dax-Konzerns entwendet hatten – darunter offenbar auch sensible Daten von Kunden wie Volkswagen, Informationen über Aufsichtsratssitzungen und Korrespondenz des Chefkontrolleurs Wolfgang Reitzle.

Auch aktive und ehemalige Mitarbeiter sind demnach betroffen. Eine Liste der erbeuteten Daten, die die Hacker im Darknet veröffentlichten, legt nahe, dass personenbezogene Daten wie Gehaltsbriefe, Personalausweise, Bewerbungsschreiben und Geburtsurkunden in die Hände der Cyberkriminellen gerieten.