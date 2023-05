Autoindustrie Das Auto wird zum Lebensraum

Düsseldorf, Frankfurt Für Manager der deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes gab es auf der Automesse in Shanghai viel zu bestaunen. An den Ständen wurde nicht über Spaltmaße gefachsimpelt und mit PS geprahlt. Die Leistungsschau war geprägt von Elektrofahrzeugen – und größtes Verkaufsargument die Software.

Die Autos der Zukunft interagieren mit Fahrer, Insassen und der Außenwelt. Das geht so weit, dass in der Branche immer öfter vom „Lebensraum Auto“ gesprochen wird. Smarte, vernetzte Fahrzeuge sollen im Alltag mehr leisten, als Personen von A nach B zu bringen. Allen voran in China.

So können vom Auto aus in Zukunft Wochenendeinkäufe per Sprachassistenten erledigt und im vernetzten Eigenheim Heizung, Rollläden, Licht, Küchengeräte oder Türöffner gesteuert werden. Das Fahrzeug wird zum Entertainment-Center, Bezahlmittel, Schlafplatz und teilweise sogar zur Küche. Möglich machen das rasante Entwicklungsschritte in Software und Elektronik.

In China würden laut der Berater von Oliver Wyman acht von zehn Autofahrern die Marke wegen eines besseren Infotainment-Angebots wechseln. In Europa wären es immerhin vier von zehn. Was früher als Chichi für techaffine Nerds abgestempelt worden wäre, entscheidet heute über Marktanteile – weil sich das Autofahren selbst verändert. Es gilt der Dreiklang: Smartphone, Smart Home, Smart Car.

Als ein Vorreiter dieser Entwicklung gilt Tesla. Schon früh hatte der Elektroautobauer leistungsstarke Rechner in seine Fahrzeuge integriert. Die waren in erster Linie nötig, um teilautomatisierte Fahrfunktionen zu ermöglichen. Die Rechnerkapazitäten nutzte Tesla allerdings auch, um Unterhaltungsformate im Auto anzubieten, unter anderem Videospiele, die sonst nur auf Konsolen wie der Playstation oder der Xbox laufen. So lässt sich beispielsweise die Zeit, in der das Elektroauto an der Ladesäule hängt, mit Spielen wie „Cyberpunk 2077“ oder „The Witcher“ überbrücken.

Entertainment bedeutet mehr als eine Karaoke-Funktion

Deutsche Autobauer können zumindest beim Gaming nicht mithalten. In Mercedes’ Luxuslimousine EQS etwa erschöpft sich das Angebot bereits in simplen Spielen wie Tetris oder Sudoku. Volkswagen reagiert, aber verspätet. Auf der Messe in Shanghai präsentierte die Softwareeinheit Cariad erstmals ihre Gaming-Vision. Messebesucher konnten einen Prototyp ausprobieren. Offen ist, wann die Computerspiele ihren Weg in Serienfahrzeuge von Volkswagen finden.

Das Beispiel China zeigt aber auch darüber hinaus, wie sich die Nutzung des Autos durch den zunehmenden Einsatz von Software verändert. Bei deutschen Autokonzernen wird in dem Kontext gern das Anwendungsbeispiel der Karaoke-Funktion bemüht – und belächelt. Die ist in China beliebt, aber bei westlichen Herstellern buchstäblich nicht auf dem Schirm. Doch finden sich im chinesischen Markt sehr ernst zu nehmende Entwicklungen.

Der Riesenbildschirm fährt bei Bedarf mit einem Soundeffekt herunter. (Foto: BMW) Kino im BMW

Eins der Schlüsselunternehmen dabei ist der Netzwerkausrüster Huawei. Der Konzern ist in Deutschland vor allem für Spionageängste im Zusammenhang mit dem 5G-Netz bekannt. Im Heimatmarkt gilt Huawei als etablierter Ausrüster im Automotive-Bereich und verkauft unter der Marke Aito auch eigene Autos.

Auf einer Veranstaltung zum Thema Autosoftware in München Ende März zeigte Shang Jiang von Huawei, wie sich das Unternehmen die Zukunft eines vernetzten Autos vorstellt. Über das Betriebssystem Harmony OS ist die Firma dicht an ihren autofahrenden Nutzern. Und weiß, was sie wollen.

„Um einzusteigen, könnten sie sich mit ihrer Smartwatch authentifizieren“, nennt Jiang einen Anwendungsfall. Über einen personalisierten Login ließen sich dann individuelle Einstellungen und Vorlieben im Auto voreinstellen, etwa zu Film- und Musikwünschen.

Selbst der Gesundheitszustand ließe sich während der Fahrt über eine App tracken. Das Auto wäre dann sogar in der Lage, einen Arztbesuch zu empfehlen und bei einem voreingestellten Spezialisten einen Termin zu buchen und diesen im Kalender einzutragen, der mit dem Smartphone synchronisiert ist.

In China ebenfalls beliebt: Liegeplätze auf der Rückbank und die Selfiekamera im Innenraum. Während der Fahrt geschossene Fotos von Insassen lassen sich anschließend in digitalen Medien teilen. Alles Funktionen, die wohlgemerkt noch in Fahrzeuggenerationen verbaut sind, die nicht vollständig autonom fahren. In der Zukunft werden Menschen in ihren Autos tendenziell mehr Zeit zur Verfügung haben als bisher – weil sie nicht selbst mit Fahren beschäftigt sind.

Darauf stellt sich etwa das Entertainment in BMWs elektrischem Luxusmodell i7 ein – die Siebener gelten seit jeher als Chauffeurslimousine. Entsprechend hat der Wagen einen gigantischen Bildschirm für die Rückbank. Auf dem 31 Zoll großen Display können Mitfahrer Filme in Kinoqualität schauen.

Beim chinesischen Premium-Autohersteller Li Auto haben Insassen noch ganz andere Möglichkeiten. Im SUV L9 ist ein Gerät verbaut, was man sonst in der Küche vermutet: Eine Art Backofen-Kühlschrank-Kombination. In einem speziellen Fach in der hinteren Sitzreihe lassen sich Temperaturen zwischen 0 und 50 Grad Celsius einstellen. Darin lassen sich etwa Getränke kühlen oder Take-away-Essen warm halten.

Mit dem Auto die Haustür öffnen

Großes Potenzial bietet auch die Verknüpfung der Autosoftware mit Smart-Home-Geräten. So könnte beispielsweise laut Huawei-Managerin Jiang über den Sprachassistenten im Auto die Heizung in Wohnung oder Haus eingeschaltet werden. Auch denkbar wäre, dass das vernetzte Haus das Fahrzeug erkennt, sobald es in die eigene Einfahrt fährt und Rollläden hochgefahren und die Eingangstür entsperrt wird. In Deutschland gibt es Harmony OS so noch nicht im Auto. „Wenn Sie all das sehen wollen, kommen Sie gern nach China“, versprach Jiang.

Auch als digitales Portemonnaie eignet sich das Auto in Zukunft. Hier wiederum ist ein deutscher Hersteller vorn dabei: Seit März bietet Mercedes zusammen mit Visa den Fahrern der Modelle der EQS-, EQE-, GLC-, S- und C-Klassen an, digitale Dienste oder Hardware-Upgrades aus dem konzerneigenen Shop direkt mit dem Auto zu bezahlen. Der Fahrer autorisiert den Vorgang über einen Fingerabdruck-Sensor in der Mittelkonsole. Demnächst soll auch der Parkplatz oder die Tankbefüllung so beglichen werden können.

Neben großen Bildschirmen bietet Li Auto in seinem SUV auch Geräte an, die man sonst nur aus der Küche kennt. (Foto: Bloomberg) Li Auto L9

Eine Umfrage, die die GfK-Konsumforscher im vergangenen Herbst für Mastercard in ganz Europa durchgeführt haben, zeigt das Potenzial. 74 Prozent der Befragten können sich vorstellen, mit dem Auto beim Parken zu bezahlen, 72 Prozent würden das beim Tanken machen. Auch die Waschstraße oder das Zahlen der Mautgebühr ist für viele ein möglicher Einsatzort für die Geldbörse auf Rädern.

„Das vernetzte Auto ermöglicht ganz neue Marktplätze und die Nutzungsbereitschaft ist da“, sagt Peter Robejsek, Manager bei Mastercard und Countrymanager für Deutschland. Die Analysten der Ptolemus Group in Belgien erwarten, dass über das sogenannte „In-Car-Payment“ bis 2030 in 600 Millionen Fahrzeugen weltweit ein Umsatz von 537 Milliarden Euro erreicht werden kann.

Werbefirmen wollen Werbung ins Auto bringen

Wo solch lukrative Geschäfte winken, ist Werbung nicht weit. „Wir reden mit Autoherstellern, es gibt entsprechende Ideen. Auch geht die technologische Entwicklung in diese Richtung“, sagt Tobias Hefele, CEO bei Weischer.JvB, einer Kommunikationsagentur für die mobile Zielgruppe.

Zwei Dinge würden das Thema treiben: die Digitalisierung des Autos und das automatisierte Fahren. „Je mehr Autonomie das Auto bekommen wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es für Werbung“, sagt Hefele. Gemeint ist dabei die Personalisierung, die gezielte Ansprache.

Autos hätten wie das Smartphone mittlerweile eine Datenintelligenz, zum Beispiel Standortinformationen, erklärt der Kommunikationsexperte das Vorgehen. Damit seien sie mit der Umgebung vernetzt. „Das ermöglicht es, lokale Angebote auf das Display des Fahrzeugs zu schicken.“ Es geht also nicht darum, breite Werbekampagnen auch über Autobildschirme auszuspielen.

Einen Vorgeschmack auf diese neue Autowelt liefert Audi. Das Unternehmen arbeitet mit 4.screen zusammen, einer Firma, die auf In-Car-Marketing spezialisiert ist. Sucht ein Audi-Fahrer oder eine -Fahrerin im Navi nach einem Bio-Markt, können Händler in der Nähe im Display auf sich und Sonderangebote aufmerksam machen. Das Ganze werde natürlich nicht ohne Zustimmung geschehen, betont Audi.

Hefele kann sich weitere Szenarien vorstellen. Der Fahrer eines E-Autos wolle einkaufen und die Batterie müsse 30 Minuten geladen werden. „Ein Einzelhändler teilt ihm mit, dass sein Einkauf wahrscheinlich nur 25 Minuten dauert und bietet an: Trinke doch noch einen kostenlosen Kaffee bei mir.“

Große Akzeptanzhürden sieht der Kommunikationsfachmann nicht. „Ich muss als Fahrer an der Ampel warten, da wird Werbung, anders als etwa während eines Fernsehfilms, nicht sofort als störend empfunden.“ Sie könne sogar als willkommene Ablenkung wahrgenommen werden, solange sie gut gemacht sei. Sogar ein echter Gegenwert sei denkbar: „Ich kann mir vorstellen, dass Kunden Rabatte auf bestimmte Upgrades bekommen, wenn sie Werbung im Auto zulassen. Solche Abo-Modelle gibt es außerhalb des Autos ja schon lange.“

Und nicht umsonst bestehen gerade die deutschen Autohersteller bei technischen Kooperationen mit Weltkonzernen wie Google oder Apple darauf, die Hoheit über ihre Daten zu behalten.

