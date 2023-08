Autoindustrie E-Autos schieben deutschen Pkw-Markt im Juli an

Deutsche haben im Juli mehr als doppelt so viele Elektroautos gekauft als noch im vergangenen Jahr. Verbrenner sind aber nach wie vor beliebter.

Der Anteil Elektroautos bei den Neuzulassungen lag im Juli bei 20 Prozent. (Foto: dpa) Produktion von Elektroautos bei BMW

Hamburg Die Autokäufer in Deutschland legen sich immer mehr Elektroautos zu. Im Juli kamen nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes 48.682 batteriegetriebene Fahrzeuge auf die Straßen, 68,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Ihr Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 20 Prozent, wie die Flensburger Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als im schon starken Juni. Auch Hybrid-Autos, bei denen ein Elektromotor und ein Verbrenner sich die Arbeit teilen, legten zu. Mit 12,5 Prozent war der Zuwachs allerdings nicht so hoch.

Insgesamt wuchs der Automarkt im vergangenen Monat um 18,1 Prozent auf 243.277 Fahrzeuge. Lange wird der Wachstumstrend bei Elektroautos aber nicht mehr anhalten, glaubt Constantin Gall, Managing Partner und Leiter Mobility bei der Unternehmensberatung EY für die Region Europe.

„Diesem Boom wird wohl bald die Puste ausgehen. Denn für Unternehmen wird die Anschaffung eines Elektroautos mit dem Auslaufen der staatlichen Förderung zum ersten September deutlich unattraktiver – und immerhin 68 Prozent der Neuzulassungen von Elektroautos entfielen im Juni auf gewerbliche Halter“, sagt Gall. Meisten neuzugelassenen Autos waren Benziner Den größten Anteil an den Neuzulassungen hatten erneut Benziner, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,5 Prozent auf 83.358 Einheiten stiegen. Mehr als ein Drittel der Autokäufer entschieden sich für einen Neuwagen mit dieser Antriebsart. Dazu sagt Gall: „Nach wie vor entscheidet sich die große Mehrheit der Neuwagenkäufer für ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor – vermutlich in erster Linie aus Kostengründen. Zudem gibt es im Kleinwagensegment quasi keine Alternative zu Verbrennern. Bis auf weiteres werden Verbrenner daher ihre dominierende Stellung auf dem Neuwagenmarkt behalten.“ Diesel-Pkw legten dagegen kaum noch zu. Ihr Anteil war mit 17,5 Prozent deutlich niedriger als in Jahren vor der Dieselkrise, als Selbstzünder noch die Hälfte der Neuzulassungen ausmachten. Über alle Antriebe hinweg wurden im Juli 1,64 Millionen Neuwagen registriert, plus 13,6 Prozent. Mehr: Rabattschlacht bei E-Autos erreicht Europa