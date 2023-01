 Autoindustrie: Eberspächer bereitet Verkauf der Auspuffsparte vor

Die kreditgebenden Banken verlangen bis 2025 eine eigenständige Finanzierung des Abgastechnik-Geschäfts. Eberspächer würde gerne verkaufen, aber es gibt ein Problem.

Die Auspuffsparte Purem des Automobilzulieferers leidet unter dem Trend zur E-Mobilität. (Foto: dpa) Eberspächer

Stuttgart, Frankfurt Der Autozulieferer Eberspächer bereitet Finanzkreisen zufolge den Verkauf seiner Abgastechnologie-Sparte „Purem“ vor. Das Unternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg) arbeite mit der Investmentbank Rothschild an einem Strategiekonzept, in dem der Verkauf die bevorzugte Option sein werde. Einen Starttermin für eine mögliche Auktion gebe es allerdings noch nicht.

Branchenexperten erwarten, dass Eberspächer noch in diesem Jahr mit einer Sondierung möglicher Interessenten beginnt. Eine Sprecherin der Eberspächer Gruppe erklärte auf Handelsblatt-Anfrage: „Die Eberspächer Gruppe ist ein Familienunternehmen und die Gesellschafter bekennen sich in der aktuellen Situation klar zum Unternehmen.“

Eberspächer sei bei Produkten sowohl für die E-Mobilität als auch für klassische Antriebe gut aufgestellt. Der Konsortialvertrag mit den Banken laufe bis Mitte 2025, das Unternehmen sei in Gesprächen mit seinen Kreditgebern. Die Investmentbank Rothschild wollte sich auf Anfrage nicht äußern.