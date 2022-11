Autoindustrie EU-Automarkt wächst im Oktober – Trendwende aber nicht erkennbar

Im Oktober kamen mehr Neuwagen auf die Straßen, was vor allem am hohen Auftragsbestand liegt. Neue Auftragseingänge verzeichnet die Branche jedoch kaum.

Seit Jahresbeginn wurden in der Europäischen Union rund 7,5 Millionen Fahrzeuge übergeben. (Foto: dpa) Neuwagen

Hamburg Der Pkw-Absatz in der EU hat den dritten Monat in Folge zugelegt. Im Oktober lieferten die Autohersteller rund 745.800 Neuwagen aus, plus 12,2 Prozent, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

Deutlich aufwärts ging es für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit fast 40 Prozent mehr neu zugelassenen Autos als ein Jahr zuvor. Von den Marken des Konzerns setzte einzig Porsche weniger ab. BMW kam auf ein Plus von knapp sechs Prozent, Mercedes-Benz verbuchte einen Rückgang um gut drei Prozent. Die Opel-Mutter Stellantis setzte knapp zwei Prozent weniger Fahrzeuge ab als im Vorjahreszeitraum.

Allerdings war der Absatz vor einem Jahr wegen der Chipkrise besonders niedrig. Inzwischen entspannt sich der Teilemangel und es können wieder mehr Autos gebaut werden. Eine Trendwende ist das nicht, weil die Hersteller ihre Auftragsbestände abbauen. Neue Auftragseingänge kommen wegen der unsicheren Konjunkturaussichten kaum herein.

Das Niveau vor der Coronakrise haben die Autohersteller damit immer noch nicht wieder erreicht. Die Zuwächse in August, September und Oktober reichten auch nicht aus, um die schwachen Vormonate auszugleichen.

Seit Jahresbeginn wurden dem Verband zufolge in der Europäischen Union rund 7,5 Millionen Fahrzeuge übergeben. Das entspricht einem Rückgang um 8,1 Prozent gegenüber den ersten zehn Monaten 2021.