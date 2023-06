Autoindustrie Ford findet Investor für Werk in Saarlouis

Düsseldorf Der Autobauer Ford hat für seinen Sorgen-Standort Saarlouis einen Deal gefunden, der den Weg zum Verkauf des Werks ebnet. „Nach intensiven Verhandlungen mit einem Großinvestor haben Ford und die saarländische Regierung erste Vereinbarungen unterzeichnet“, erklärt Deutschland- und Europachef Martin Sander in einem Statement, das dem Handelsblatt vorliegt. Dies sei „eine hervorragende Grundlage für weitere Verhandlungen“ mit dem Potenzial, rund 2500 Arbeitsplätze im Saarland zu schaffen.

Bei der Vereinbarung handelt es sich um eine Absichtserklärung – einen sogenannten Letter of Intent (LoI) –, den sowohl Ford als auch die saarländische Regierung mit dem potenziellen Käufer geschlossen haben. Zur Stunde läuft eine Betriebsversammlung, auf der die Ford-Belegschaft am Standort informiert wird.

Jedoch dürfte zunächst unklar bleiben, wer der potenzielle Käufer ist, die Beteiligten haben Stillschweigen über den Deal vereinbart. Der Kaufinteressent könnte abspringen, wenn sein Name öffentlich wird, fürchtet man an der Saar. „Das wäre verheerend“, heißt es von jemandem, der die Vereinbarungsdetails kennt. Ford bleibt aber auch deshalb weiterhin mit anderen potenziellen Investoren im Gespräch.

Ein Letter of Intent ist eine schriftliche Absichtserklärung, die rechtlich nicht bindend ist und entsprechend leicht zurückgenommen werden kann. Man habe mit dem LoI jedoch „ein gutes Fundament“ für weitere Verhandlungen geschaffen, heißt es aus Verhandlungskreisen.

Die üblichen Schritte nach einer Absichtserklärung sind ein Vorvertrag – „Memorandum of Understanding“ – und schließlich das finale Papier. Insider rechnen noch in diesem Jahr mit einem Abschluss des Deals und einem Verkauf des Werks. Ursprünglich sollte es bereits im Frühling eine Richtungsentscheidung für den Standort mit seinen 4500 Mitarbeitern geben.

Ford-Werk in Saarlouis: Deutschlandchef auf Betriebsversammlung ausgebuht

Die Zeit drängt für Ford. Vor genau einem Jahr hatte der Autobauer angekündigt, die Produktionsstätte dichtzumachen, nachdem die Fertigung einer neuen Elektroplattform dem spanischen Ford-Werk in Valencia zugefallen war. Aktuell wird in Saarlouis noch der Kompaktwagen Focus gebaut, 2025 ist aber Schluss.

Um einen nahtlosen Weiterbetrieb sicherzustellen, ist ein zügiger Vertragsabschluss für den Standort zwingend nötig. Arbeitnehmervertreter drängen deshalb schon länger auf Klarheit. Bislang hat Ford zugesichert, etwa 1000 Arbeitsplätze am Standort zu erhalten. Allerdings würde diese Zusage hinfällig, wenn das Werk als Ganzes den Besitzer wechselt. Danach sieht es aktuell aus.

Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte Deutschlandchef Sander auf einer Betriebsversammlung mitgeteilt, dass eine Vereinbarung auf der Zielgeraden sei und der neue Investor bis zu 2500 Jobs in Saarlouis schaffen könnte. Den Anwesenden reichte diese Aussage offenbar nicht. Sie machten ihrem Unmut Luft, Mitarbeiter buhten laut Medienberichten Sander aus, die Versammlung wurde abgebrochen.

Investor für Ford im Saarland: BYD dabei, aber wohl nicht Favorit

Für Mittwoch hatte die Gewerkschaft IG Metall gar eine Urabstimmung für einen Warnstreik angekündigt, der Arbeitskampf wurde aber vorerst ausgesetzt. Die Arbeitnehmerseite hatte in der Zwischenzeit erstmals Einblick in Vorvertragsentwürfe erhalten und diese positiv bewertet. „Es ist Bewegung in der Sache“, erklärte Betriebsrat Markus Thal am Dienstag in einer Videobotschaft, in der er den Warnstreik vorerst abblies. Man erwarte in Kürze „belastbare Ergebnisse“. Diese sind mit dem LoI nun da.

Ford-Deutschlandchef Sander

Unklar bleibt – neben dem Timing –, wer den Traditionsstandort im Saarland übernimmt, an dem Ford seit den 1970er-Jahren durchgängig Autos produziert. Einer der Kandidaten, mit dem zuletzt Gespräche geführt worden sein sollen, ist nach Informationen des Handelsblatts der chinesische Autobauer BYD. Allerdings soll das Unternehmen nicht der derzeitige Favorit sein.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll neben BYD auch eine Gruppe kleinerer chinesischer Autobauer an dem Ford-Standort im Saarland interessiert sein. Ein Deal mit einem chinesischen Investor dürfte die Politik auf den Plan rufen: Die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) unternimmt derzeit viel, um die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Volksrepublik zu verringern und somit Lieferketten hierzulande widerstandsfähiger zu machen. Als weiteres Szenario für Saarlouis ist zudem eine Batterie-Recyclinganlage auf dem Gelände im Gespräch.

Ein Großinvestor gilt als Fords bevorzugte Lösung. Aus Finanzkreisen ist von einem E-Mobility-Anbieter die Rede. Von einer anderen Person hieß es, dass keiner der engeren Käuferkandidaten aus Europa komme. Insgesamt soll Ford mit etwa 30 Investoren gesprochen haben.

Ford hat aufgrund der Transformation zur Elektromobilität massive Kürzungen durchgesetzt. Allein in Europa sollen in den kommenden Jahren 3800 Jobs wegfallen, die meisten davon in Deutschland und Großbritannien. In dieser Woche berichtete das „Wall Street Journal“, dass in Nordamerika in den nächsten Monaten 1000 Mitarbeiter ihren Job verlieren werden. Allein in diesem Jahr erwartet Ford Restrukturierungskosten in Höhe von bis zu zwei Milliarden US-Dollar (1,84 Mrd. Euro).

Mitarbeit: Arno Schütze

