Autoindustrie Ford will Kosten in China senken – Stellenabbau steht im Raum

Das Chinageschäft von Ford ist seit Jahren rückläufig. Jetzt kündigt der Autobauer Maßnahmen an, um Kosten einzusparen. Was das bedeutet, bleibt offen.

Der US-Autobauer will in China profitabler werden. Zu einem möglichen Stellenabbau äußerte sich Ford noch nicht. (Foto: Reuters) Ford

Shanghai, Peking Ford will seine Kosten in China senken, um mit der zunehmenden Konkurrenz auf dem weltgrößten Automarkt mitzuhalten. „Unsere Kosten sind nicht wettbewerbsfähig und wir arbeiten intern und mit unseren Partnern daran, diese in allen Bereichen zu senken“, teilte ein Vertreter von Ford China der Nachrichtenagentur Reuters mit.

„Wir können nur durch eine schlanke und agile Organisation gewinnen.“ Die Maßnahmen seien nötig, um das Geschäft zu stabilisieren. Chinesische Medien hatten unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, Ford wolle in der Volksrepublik 1300 Stellen streichen. Das Unternehmen selbst äußerte sich nicht dazu, wie es die Kosten senken will.

Ford-Chef Jim Farley hatte im April angekündigt, der US-Autobauer werde sein China-Geschäft noch in der ersten Jahreshälfte umstrukturieren. Demnach will Ford seine Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern stärker auf den Export günstiger Nutzfahrzeuge mit Elektro- und Verbrennerantrieb ausrichten.

Der Verkauf von Ford in China ist seit 2016 rückläufig. 2022 hatte sich Branchendaten zufolge aber der Export von Fahrzeugen verdoppelt.